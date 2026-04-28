Σε διαδοχικές φάσεις θα εξελιχθεί το βροχερό σκηνικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάσρτησή του, τα δύο βασικά μοντέλα συμφωνούν οτι το τριήμερο θα έχει φάσεις υετού, όχι όμως με ίδια κατανομή.

Συγκεκριμένα, τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία από GFS και ECMWF δείχνουν ότι το τριήμερο δεν θα είναι ομοιόμορφα βροχερό σε όλη τη χώρα, αλλά θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις.

Η Παρασκευή, φαίνεται να ανοίγει τον κύκλο των φαινομένων, με το GFS να δίνει πιο έντονο και εκτεταμένο υετό, κυρίως στα ανατολικά και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Το Σάββατο, όμως, το ECMWF εμφανίζεται πιο επίμονο και πιο οργανωμένο, επιμένοντας περισσότερο με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικότερα τμήματα και στο Αιγαίο.

Την Κυριακή, η ύφεση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή μετατοπίζει το κύριο πεδίο του υετού προς το ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Τουρκία.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει πόσο δυτικά θα επεκταθεί τελικά η δραστήρια ζώνη των φαινομένων και ποιο από τα δύο μοντέλα θα προσεγγίσει καλύτερα την τελική κατανομή του υετού.

