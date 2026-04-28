Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στον απόηχο της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση.

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση ενώ από την σφοδρή κριτική δεν ξέφυγε και η ηγεσία της Δικαιοσύνης, προκαλώντας την αντίδραση της κυβερνητικης πλειοψηφίας που μίλησε για ευθεία και ωμή προσβολή στο θεσμό.

Ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως η πλειοψηφία έχει μπερδέψει τους όρους εμπιστοσύνη και ανεξαρτησία, λέγοντας ότι «πιστεύουμε ακράδαντα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, γι’αυτό και θέλουμε να σπάσουμε τα δεσμά της από το πολιτικό σύστημα».

«Οι ξένοι έρχονται και μας λένε πως "δουλεύουμε μόνο για κυβερνήσεις" και κανείς από την κυβέρνηση δεν λέει πως δεν θέλει να μείνει άλλο στο σκοτάδι. Κανένας σας δεν θέλει να ξέρει; Φύγετε, η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτά που κάνετε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος καταλογισε στην ηγεσία της Δικαιοσύνης πως "θάβει όλες τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνοντας πως η χθεσινή ημέρα «θα μείνει ως ένα στίγμα για την Δικαιοσύνη και τη χώρα», πως η διάταξη «είναι μια βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της Δικαιοσύνης».



«Εκτροπή και με τη βούλα. Λειτουργία μαφίας! Η Δικαιοσύνη στα χειρότερά της! Ο ορισμός της ενταταλμένης δικαστικής εξουσίας! Χωρίς αιδώ, χωρίς προσχήματα», ανέφερε σε υψηλούς τόνους από την πλευρά της η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

«Κάποιοι ευθέως και ξεκάθαρα αμφισβήτησαν τη Δικαιοσύνη. Ο πολιτικός εκφοβισμός και οι συνεχείς επιθέσεις είναι ένα σχέδιο με στόχο την ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, επισημαίνοντας πως από εχθές ξεπεράστηκε η λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας.

Στρέφοντας τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε τα εξής: «Θα στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία και ΣΥΡΙΖοδικεία; Μας συγχωρείτε, δεν θα πάρουμε! Δεν θα στηθούν λαϊκά δικαστήρια!.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «τα κόμματα της σκευωρίας της Novartis και της διαπλοκής, σπέρνουν όχι μόνο την τοξικότητα αλλά και την αμφιβολία κατά της Δικαιοσύνης. Αυτό είναι επικίνδυνο. Έχουμε υποφέρει από μαθητευόμενους μάγους ή από αυτούς που σήμερα παρουσιάζονται ως σωτήρες, βιώσαμε στο πετσί μας τα πολιτικά πειράματα. Μην ξαναθίξετε την κανονικότητα της χώρας μας. Δεν πρέπει να πισωγυρίσουμε».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης ανακοίνωσε την πρόθεση του κόμματος του να υπερψηφίσει την πρόταση για σύσταση εξεταστικής όταν αυτή κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ.