Δεν εκλαμβάνει την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ως προειδοποίηση σε συνέντευξή της.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, τοποθετούμενη για τις εσωκομματικές εξελίξεις, τη στρατηγική του κόμματος αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναφερόμενη στη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με το ενδεχόμενο νέων διαγραφών, η κα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι δεν τη θεωρεί προειδοποίηση, αλλά ερμηνεία μιας συγκεκριμένης συγκυρίας. Όπως σημείωσε, η διαγραφή του Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα έδινε κρίσιμη πολιτική μάχη και θα πρέπει να ιδωθεί υπό αυτό το πρίσμα.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει διαφοροποίηση στρατηγικής μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Χάρης Δούκας, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η τοποθέτηση Ανδρουλάκη δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε τη συνολική λειτουργία του κόμματος. Τόνισε ότι βασική αρχή είναι η ύπαρξη κοινής στρατηγικής και συστράτευσης όλων των στελεχών, με στόχο την εκλογική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέλθει αυτόνομα στις εκλογές, θα επιδιώξει αμφίπλευρη διεύρυνση και θα προχωρά σε κοινοβουλευτικές συνεργασίες όπου απαιτείται. Επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος είναι η ανάδειξη του κόμματος σε πρώτη πολιτική δύναμη, αποκλείοντας συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση των υποκλοπών, την οποία συνέκρινε με το Watergate. Όπως ανέφερε, διαπιστώνει σοβαρές ομοιότητες, επισημαίνοντας ότι παρακολουθήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων αρχικά υποβαθμίστηκαν, πριν αναδειχθούν μέσα από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και δικαστικές εξελίξεις. Υποστήριξε ότι τα δεδομένα οδηγούν είτε σε ευθύνη του κρατικού μηχανισμού είτε σε σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πιθανότερο είναι το πρώτο ενδεχόμενο.

Κλείνοντας, σχολίασε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως όλα τα κόμματα αντιμετωπίζουν προβλήματα, στο ΠΑΣΟΚ ακόμη και μικρά ζητήματα λαμβάνουν υπερβολική δημοσιότητα, παρατηρώντας με νόημα ότι «εμείς βήχουμε πάρα πολύ».