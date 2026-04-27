«Ο πολυπράγμων, κ. Σκέρτσος, εν μέσω του καταιγισμού των σκανδάλων της κυβέρνησης που συντονίζει, φαίνεται πως εσχάτως υποφέρει από αϋπνίες. Σήμερα τα χαράματα, αντί να προβληματιστεί για τα κυβερνητικά αδιέξοδα, ξαγρύπνησε από την ξαφνική του "αγωνία" για το αν "στα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης οι απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου γίνονται αποδεκτές εντός του ΠΑΣΟΚ". Ας τον απαλλάξουμε από αυτό το άγχος. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται απόλυτα και αρμονικά με όλους τους τομείς του κόμματος. Ειδικά με τον Τομέα Παιδείας, πεδίο που το θετικό αποτύπωμα των μεταρρυθμίσεών της παραμένει διαχρονικό και ανεξίτηλο», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Εκείνο που θα έπρεπε πραγματικά να του στερεί τον ύπνο είναι τα έργα και οι ημέρες της δικής του κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αν ενοχλείται από την τεκμηριωμένη κριτική μας, δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στις μετρήσεις της κοινής γνώμης —τις οποίες κατά τα άλλα υπεραγαπούν στο Μαξίμου— πριν και μετά τον πρόσφατο νόμο Πιερρακάκη.

»Θα διαπιστώσει εύκολα το πραγματικό κοινωνικό του αποτύπωμα: Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την προσπάθεια για πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, τη ραγδαία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την ορατή, πλέον, απειλή λουκέτου για τα ιδρύματα της ελληνικής περιφέρειας.

»Αντί, λοιπόν, ο κυβερνητικός "ινστρούχτορας" να πετάει φωτοβολίδες αντιπερισπασμού με φλυαρίες και λογικές ακροβασίες, για δήθεν ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις στον ελληνικό λαό σε δύο καίρια ερωτήματα:

»1. Τα παραρτήματα που ιδρύθηκαν από ξένα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια σε σύμπραξη με κερδοσκοπικά κολέγια, τα οποία "βαφτίστηκαν" πανεπιστήμια, είναι τελικά μη κερδοσκοπικά όπως διαβεβαιώνατε, ή απλώς κοροϊδεύατε ξεδιάντροπα την κοινωνία;

»2. Η πρόταση για την αναθεώρηση του Άρθρου 16 που εισηγείστε, αφορά αποκλειστικά και δεσμευτικά την ίδρυση μη κρατικών, αυστηρά μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων - όπως είναι η διαχρονικά σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ; Ναι ή Όχι;», καταλήγει η ανακοίνωση.