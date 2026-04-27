Μπορεί ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ να βράζει για τον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό Επικρατείας και εκ των στενότερων συνεργατών του πρωθυπουργού, Άκη Σκέρτσο, ωστόσο υπάρχει ένας συνάδελφός του ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί λέει τα καλύτερα.

Ο λόγος για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, μιλώντας στον ANT1, είπε πως, παρότι Πασοκογενής, ο κ. Σκέρτσος απολαύει του σεβασμού και της εμπιστοσύνης του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι από την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά τον είχε αποθηκεύσει στο κινητό του τηλέφωνο ως Σκέρτσος-Στουρνάρας.

«Δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Εργάζεται για τον Μητσοτάκη; Εργάζεται. Είναι αποτελεσματικός στη δουλειά του; Στη δουλειά του ως τεχνοκράτης είναι πολύ χρήσιμος», είπε χαρακτηριστικά.

Με τον τρόπο αυτό, ήθελε να δείξει, όπως εξήγησε, ότι παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές τους καταβολές, η εκτίμηση στο πρόσωπο του συναδέλφου του στο υπουργικό συμβούλιο ήταν, είναι, και μάλλον θα είναι, αμέριστη.

«Ο καθένας μας να προσέχει τα όριά του»

Πάντως, σχολιάζοντας το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον Άκη Σκέρτσο, ο υπουργός Υγείας έστειλε το δικό του μήνυμα. «Η κριτική που δέχτηκε από βουλευτές μας είναι ότι καμιά φορά δεν πρέπει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις, έχοντας πλεονέκτημα να είναι διορισμένος υφυπουργός. Δεν είναι μηδενική αυτή η κριτική. Ο καθένας μας πρέπει να προσέχει τα όριά του», είπε αρχικά.

«Τα λέω τώρα εγώ που τα έχω ξεπεράσει χιλιάδες φορές. Εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει αυτή την υπόδειξη», συνέχισε αστειευόμενος, επιμένοντας ωστόσο πως «ναι, όντως δεν πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά αυτό δεν ακυρώνει ότι είναι ένας χρήσιμος συνεργάτης».

