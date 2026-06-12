«Ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της ΝΔ.

«Δεν θεωρώ ότι ο κ. Δούκας ακύρωσε την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως είπε ότι στόχος παραμένει η πρωτιά και βέβαια είπε ότι είναι υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορείας», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, τονίζοντας πως τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης (ότι δεν μπορούν και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές φωνές που θα αμφισβητήσουν ευθέως την εκλογική στρατηγική στο ζήτημα της αυτόνομης πορείας και των συνεργασιών) δεν αφορούσαν τον Χάρη Δούκα, αλλά ήταν μια γενική και αυτονόητη τοποθέτηση.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η αυτοδυναμία», δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στα Παραπολιτικά 90,1, σχετικά με την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και επισήμανε πως ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διμέτωπος και πως αντίπαλός τους είναι η ΝΔ.

Όσον αφορά την υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες είπε «είναι προφανές ότι επτά χρόνια στήθηκε μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθισης δημοσίων πόρων. Είναι η ίδια εικόνα με τις απευθείας αναθέσεις, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια κυβέρνηση η οποία κάνει πάρτι με το δημόσιο χρήμα».

Αναλυτικά:

Κληθείς να σχολιάσει τα περί αυτοδυναμίας που είπε ο Πρωθυπουργός

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Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: «Ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Το ξέρει ο πρωθυπουργός απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, εδώ ακούμε κι άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Το βασικό χθες είναι ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις «επιτυχίες» στην εξωτερική πολιτική αλλά ξέχασε και το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, και το δόγμα της «Γαλάζιας πατρίδας», και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την Navtex διαρκείας, και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης; Γιατί χθες παρουσίασε περίπου ότι η Τουρκία απλά αντιδρά γιατί η χώρα μας πετυχαίνει νίκες, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες από την ασκούμενη εξωτερική πολιτική».

Κληθείς να σχολιάσει την διαφοροποίηση του κ.Δένδια για το θέμα του κ. Σαμαρά

Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Δένδιας κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος. Ο κ. Μητσοτάκης επιτίθεται στον κ. Σαμαρά και στον κ. Καραμανλή, ο κ. Δένδιας έχει μια άλλη οπτική. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα της ΝΔ, όλοι ξέρουμε ότι στη ΝΔ υπάρχουν θέματα συνοχής».

Ερωτηθείς αν το θέμα των διαγραφών προέκυψε από τις δηλώσεις του κ. Δούκα

Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: «Όχι, δεν θεωρώ ότι ο κ.Δούκας ακύρωσε την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως ο κ. Δούκας είπε ότι στόχος παραμένει η πρωτιά και βέβαια είπε ότι είναι υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορείας. Άρα δεν νομίζω ότι αφορά τον κ. Δούκα, ρωτήθηκε γενικά ο κ. Ανδρουλάκης και απάντησε γενικά με το αυτονόητο».

Ερωτηθείς αν είναι διμέτωπος ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΝΔ και της ΕΛ.Α.Σ.

Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: «Διμέτωπο μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο. Εμάς αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και τα προβλήματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που βάζει μια ατζέντα».

Ερωτηθείς για τις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων με αφορμή την υπόθεση με τα κυκλώματα στις πολεοδομίες

Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: «Είναι προφανές ότι επτά χρόνια στήθηκε μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθισης δημοσίων πόρων, το πόσο ψηλά φτάνει αυτή πρέπει να το ερευνήσει η Δικαιοσύνη. Το ότι έχουμε όμως μια επιδημία παραιτήσεων υπουργών προφανώς προβληματίζει αλλά αυτή η εικόνα είναι η ίδια εικόνα με τις απευθείας αναθέσεις, ίδια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια κυβέρνηση η οποία κάνει πάρτι με το δημόσιο χρήμα και την ίδια στιγμή κατηγορεί για ελλιπή κοστολόγηση και για λεφτόδεντρα την αντιπολίτευση. Η ίδια τα λεφτρόδεντα τα κάνει δώρο σε κολλητούς».