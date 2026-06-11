«Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν λέει κάτι καινούργιο πολιτικά, δεν έχει κάποια θέση που δεν την έχει κάποιο άλλο κόμμα», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν υπάρχει χρυσή τομή ούτε ισορροπία μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης της. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δικαστική απόφαση δεσμευτική, όχι γνωμοδότηση που εφαρμόζεται προαιρετικά. Το δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων όχι οι ισολογισμοί των funds», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9 αναφερόμενος στο ζήτημα των servicers και στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

«Ακούω τον Υπουργό Οικονομικών να λέει "θα βρούμε τη χρυσή τομή" και τον κ. Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, να λέει ότι είναι ένας κακός νόμος που έκανε ζημιά στους δανειολήπτες - για τον νόμο 3869/2010 που έσωσε 400.000 δανειολήπτες. Πρέπει να καταλάβει κάτι η κυβέρνηση: το δημόσιο συμφέρον δεν είναι η ευστάθεια των ισολογισμών των funds. Δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Εκδίδει αποφάσεις αμετάκλητες, υποχρεωτικές. H απόφαση είναι σαφέστατη σε σχέση με τον νόμο 3869/2010, από την αρχή του νόμου. Έπρεπε να εκτοκίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο και ότι παράνομα έδρασαν. Δεν υπάρχει χρυσή τομή να αναζητηθεί. Ή είσαι με τη νομιμότητα ή είσαι με την παραβίαση της νομιμότητας», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Τσουκαλάς προσδιόρισε τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση: να εφαρμόσει καθολικά τη δικαστική απόφαση. Έχει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, να φτιάξει πλαίσιο που να καλύπτει, αύριο το πρωί, είτε την επιστροφή των χρημάτων που έχουν δώσει αχρεωστήτως οι δανειολήπτες καταβάλλοντας αυξημένη δόση μαζί με τον τόκο, είτε τον αντιλογισμό όσων έχουν δώσει με μελλοντικές απαιτήσεις. Δεύτερον, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βγει εκτός νόμου με εξώδικα από τράπεζες και funds, γιατί δεν μπορούσαν να καταβάλλουν την υπερβολική δόση με το ληστρικό επιτόκιο που βγήκε κατά παράβαση του νόμου. Αυτοί πρέπει να επανέλθουν. Και τρίτον, κάποιοι έχουν χάσει και ακίνητα. Έχει δημιουργηθεί ένας νέος κανόνας. Πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να εφαρμοστεί. Δεν χρειάζεται πολιτική διαμεσολάβηση, εφαρμογή χρειάζεται. Γίνεται ξεκάθαρο πια ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των πολιτών».

«Να μας πει ο Μητσοτάκης για ποιον λόγο πρέπει να παραμείνει»

Απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί «κωμικοτραγικής Βαβέλ» της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει. Πρέπει να παραμείνει γιατί πήγε καλά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που έχουμε 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο; Πρέπει να παραμείνει γιατί αυξήθηκαν 50% εντός των τελευταίων ετών οι τιμές στα ενοίκια και δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν; Πρέπει να παραμείνει γιατί διέλυσε τον πρωτογενή τομέα; Ήμουν στην Πιερία τη Δευτέρα και μου έλεγαν εκείνοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους, ότι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ επιστροφή στους στάβλους τους και χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να παραμείνει γιατί υπάρχει παντού διασπάθιση και απευθείας αναθέσεις και χάνεται δημόσιο χρήμα; Πρέπει να παραμείνει γιατί το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παραμένει το ίδιο με το 2019; Να μας πει για ποιον λόγο πρέπει να παραμείνει».

Δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας την εικόνα των δημοσκοπήσεων και τη διάθεση της κοινωνίας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει στο 22% στην πρόθεση ψήφου, από το 40%. Σίγουρα η μεγάλη πλειοψηφία, και φαίνεται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, σε ποσοστό πάνω από 70% λέει "πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση"».

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Ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα

Αναφορικά με την ασυμμετρία που έχει δημιουργηθεί στο πολιτικό σύστημα και τη θέση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχει προκύψει μια πάρα πολύ μεγάλη ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα μετά την κατάρρευση το 2023 της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη ήττα των τελευταίων 80 ετών που έχει συμβεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι προφανές ότι αυτή η ασυμμετρία, αυτό το κενό, θα καλυφθεί με εκλογικό αποτέλεσμα, όχι ενδιάμεσα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα το οποίο δεν καβαλάει το κύμα της συγκυρίας. Πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία και η επιβεβαίωση της ορθότητας των πολιτικών θα επιβραβευθεί. Ό,τι μέτρο πήρε η κυβέρνηση για το στεγαστικό, το πήρε μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο θέμα των χρεώσεων των τραπεζών, αντίστοιχα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση».

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σχετικά με την ίδρυση των νέων κομμάτων και την υπερπροβολή τους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «οι δημοσκοπήσεις μετρούν τη δυνητική επιρροή των κομμάτων του κ. Τσίπρα, της κας Καρυστιανού και του κ. Σαμαρά εδώ και εννέα μήνες. Είναι λογικό να έχουν μια αυξημένη ορατότητα μετά από τόση διαφήμιση. Όμως, επειδή δεν υπάρχει από κάτω πολιτικό αποτύπωμα. Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν λέει κάτι καινούργιο πολιτικά, δεν έχει κάποια θέση που δεν την έχει κάποιο άλλο κόμμα. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ σύντομα ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Μια προσωπική στόχευση του πρώην πρωθυπουργού δεν πιστεύω ότι μπορεί ποτέ να είναι καταλύτης αλλαγών. Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού δεν θα επιβληθεί από τις δημοσκοπήσεις ούτε από το Μαξίμου, την στιγμή που καίγεται το σενάριο της τρίτης θητείας».

«Ποιος μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;»

Αναφορικά με τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική της πρωτιάς, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «πιστεύουμε ότι το κόμμα το οποίο θα είναι το πιο συνεπές, το πιο αξιόπιστο, με το πραγματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό, θα είναι η επιλογή της μεγάλης πλειοψηφίας που θέλει την αλλαγή. Η μεγάλη πλειοψηφία που λέει "δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη" θα αναρωτηθεί ποιος μπορεί αύριο να κυβερνήσει τη χώρα και να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, ποιος μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές υπέρ των πολλών, αλλά και ποιος μπορεί παράλληλα να εγγυηθεί σιγουριά και ασφάλεια».

«Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει μόνο ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει μόνο ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του για την κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Μας λένε τα στελέχη του ότι θα δούμε τον Σεπτέμβριο τι πρόγραμμα έχουν. Πώς θα αξιολογήσω ένα κόμμα που είναι η μεταμφίεση ενός προηγούμενου κόμματος, που είναι ένα start up πολιτικό σχήμα; Αν είμαστε πρώτο κόμμα και μπορούμε να πάρουμε το μπόνους και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση, προφανώς εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Προφανώς με κόμματα της ακροδεξιάς δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «αν δεν είμαστε πρώτοι, θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Άρα, πολιτική αλλαγή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περιθώριο χαμένης ψήφου. Χαμένη ψήφος είναι όποια ψήφος κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, όποια ψήφος κρατάει την ηγεμονία Μητσοτάκη και δεν σπάει την κοινωνική συμμαχία που εξέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ένα καθαρό μήνυμα. Ο κόσμος θέλει σιγουριά, πράξεις, θέλει αποτελέσματα, θέλει σχέδιο».