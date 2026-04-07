«Πού είναι οι ηγέτες, τα κόμματα, οι διανοούμενοι», διερωτάται μετά τις νέες απειλές Τραμπ.

«Αυτή δεν είναι σιωπή. Είναι ηθική κατάρρευση», τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου, για την απουσία αντιδράσεων μετά τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού του Ιράν.

«Ένας ηγεμόνας απειλεί ανοιχτά να αφανίσει μια χώρα, έναν λαό, έναν πολιτισμό - και ο κόσμος δεν ουρλιάζει», επισημαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας την ανάρτηση με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Πού είναι οι ηγέτες; Πού είναι τα κόμματα, οι διανοούμενοι, οι ακαδημαϊκοί, οι θρησκευτικοί ηγέτες; Αυτή δεν είναι σιωπή. Είναι ηθική κατάρρευση», συμπληρώνει σε ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου και καταλήγει:

«Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

