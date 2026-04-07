«Αυτή δεν είναι σιωπή. Είναι ηθική κατάρρευση», τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου, για την απουσία αντιδράσεων μετά τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού του Ιράν.
«Ένας ηγεμόνας απειλεί ανοιχτά να αφανίσει μια χώρα, έναν λαό, έναν πολιτισμό - και ο κόσμος δεν ουρλιάζει», επισημαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας την ανάρτηση με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.
«Πού είναι οι ηγέτες; Πού είναι τα κόμματα, οι διανοούμενοι, οι ακαδημαϊκοί, οι θρησκευτικοί ηγέτες; Αυτή δεν είναι σιωπή. Είναι ηθική κατάρρευση», συμπληρώνει σε ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου και καταλήγει:
«Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει».
