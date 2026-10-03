Εναν μετακλητό παραπάνω...

Μπορεί η αύξηση του επιδόματος ενοικίου για τους βουλευτές επαρχίας και της αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις επιτροπές να «πάγωσε» μετά τις αντιδράσεις, αλλά κάτι «τσίμπησαν».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την επιλογή συνεργατών. Τώρα έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν δύο μετακλητούς και να απασχολούν τρεις αποσπασμένους από το Δημόσιο. Με την αλλαγή που προωθείται θα μπορούν να έχουν στο γραφείο τους 2 + 2 και ο τρίτος να είναι είτε μετακλητός είτε αποσπασμένος - ανάλογα με την επιθυμία τους.

Η διευθέτηση θα γίνει αθόρυβα αφού δεν προκύπτει διαφωνία κομμάτων - για προφανείς λόγους...

Α.