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Ποιοι θα επιδοκιμασούν περισσότερο στα γενέθλια του κυβερνώντος κόμματος!

Στην ηγεσία της ΝΔ, πάντως, επικρατεί μια και μόνο «ανησυχία» για την εκδήλωση, στην οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές αναμένονται έως και 3.000 άτομα.

Ποια από τα ηγετικά στελέχη θα επιδοκιμαστούν περισσότερο κατά την είσοδό τους στο χώρο του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΥ.

Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται πως ηγετικά στελέχη ετοιμάζουν και «μικρούς στρατούς» για την επευφημία τους.

Θα θέλαμε να μην το πιστέψουμε, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι!

ΥΓ: Αυτός βεβαίως που θα αποθεωθεί θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Β.Σκ.