Οι τουρκικές υγειονομικές αρχές εστιάζουν στην ποιότητα του νερού στην περιοχή.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Τουρκία, καθώς στην πόλη Τοκάτ, βορειοδυτικά της χώρας, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία από το βράδυ της Παρασκευής (09/10), με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Οι αρχές εξετάζουν την αιτία της μαζικής εμφάνισης συμπτωμάτων, όπως ναυτία, εμετοί, κοιλιακούς πόνους και διάρροια, εστιάζοντας στη μόλυνση του νερού.

Ο νομάρχης του Τοκάτ, Αμπντουλάχ Κιοκλού, επισκέφθηκε ασθενείς, διαβεβαιώνοντας ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 5.000 περιστατικά. Περίπου 70 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, από τους οποίους οι 40 έχουν πάρει εξιτήριο. Επομένως, παραμένουν περίπου 30 ασθενείς. Η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο και ελπίζουμε να αναρρώσουν με ενυδάτωση».

Ο νομάρχης διευκρίνισε ότι η πηγή της ασθένειας παραμένει άγνωστη, ενώ δείγματα νερού έχουν σταλεί στην Άγκυρα για εργαστηριακές αναλύσεις.

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Οι αρχές συνέστησαν προληπτικά στους κατοίκους να βράζουν το νερό του δικτύου και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής. Τα αποτελέσματα αναμένονται την Τρίτη ή την Τετάρτη.