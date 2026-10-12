Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Και ενώ στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητας της τελευταίες εβδομάδες, ένα ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία τη Δευτέρα (12/10).

Ειδικότερα, ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο μέσα στο σχολείο Joseph Lakanal, τραυματίζοντας τον διευθυντή και μία εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ομπάνι, Ζαν-Πιερ Σκιγιαρί, ένας επόπτης του σχολείου κατάφερε να αφοπλίσει τον ανήλικο πριν φτάσει η αστυνομία. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο.

Ο 14χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να εισέλθει στον σχολικό χώρο οπλισμένος. Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, το όπλο φέρεται να ήταν κρυμμένο μέσα σε θήκη κιθάρας.

{https://x.com/BFMMarseille/status/2109619148296802552}

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Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, ο μαθητής φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές σε διάδρομο του σχολείου, προς τον διευθυντή και μία εκπαιδευτικό. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν είχαν αποσαφηνιστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία.

«Επικράτησε πανικός, τρέξαμε να σωθούμε»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σχολείο περιέγραψε μαθήτρια, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε, η καθηγήτρια μαθηματικών αρχικά εκτίμησε ότι ο πρώτος πυροβολισμός ήταν ένας θόρυβος από οικοδομικές εργασίες στην περιοχή.

Μετά τον δεύτερο πυροβολισμό, ωστόσο, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και οι μαθητές άρχισαν να βγαίνουν από τις αίθουσες, αναζητώντας διέξοδο από το κτίριο.

Αντιδράσεις για την ασφάλεια στα σχολεία

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί μαθητικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις σε σχολεία της χώρας, ορισμένες από τις οποίες συνοδεύτηκαν από επεισόδια βίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα περιστατικά βίας, ενώ οι υπουργοί Παιδείας και Εσωτερικών επρόκειτο να επισκεφθούν το σχολείο μετά την επίθεση.

Παράλληλα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρί Λεπέν, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία, τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν ασφαλείς χώρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μετατρέπονται σε σημεία όπου η προστασία τους δεν είναι πλέον δεδομένη.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του συνδικάτου αστυνομικών SGP-FO, Έντι Σιντ, δήλωσε στο BFM TV ότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις σύνδεσης της επίθεσης με τις κινητοποιήσεις, οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την υποστελέχωση και την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης των σχολείων.

Με πληροφορίες του Reuters