Δακρυγόνα και κανόνια νερού εναντίον μαθητών, 24.500 διαδήλωσαν στο Παρίσι, 71.500 σε όλη τη Γαλλία.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές βγήκαν ξανά στους δρόμους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας.

Ένστολοι έριξαν δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου- λάμψης, επιτέθηκαν με κλομπ και χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον των μαθητών, κάποιοι από τους οποίους πετούσαν στους αστυνομικούς αντικείμενα. Εκτυλίχθηκαν διαδοχικοί «γύροι» επεισοδίων, ενώ υπήρξαν σε πολλές περιπτώσεις και μάχες σώμα με σώμα, με επίκεντρο την εμβληματική πλατεία της Βαστίλης, όπου συγκεντρώθηκαν οι μαθητές.

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Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, σε όλη τη Γαλλία διαδήλωσαν 71.500 άνθρωποι σήμερα, Πέμπτη, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη χώρα διανύουν την τρίτη εβδομάδα. Οι 24.500 από τους διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού, ενώ 55.000 άτομα συμμετείχαν σε ενέργειες έξω από σχολεία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Σήμερα έγιναν 504 συλλήψεις, ενώ από τα τέλη Σεπτεμβρίου- όταν ξεκίνησαν οι πορείες των μαθητών- έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6.660.

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Στα επεισόδια τραυματίστηκαν 48 αστυνομικοί, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, που δεν έδωσε στοιχεία για τους τραυματισμένους διαδηλωτές. Επίσης, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι 375 ήταν ολοκληρωτικά ή εν μέρει κλειστά την Πέμπτη.

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«Όχι αρκετά μεγάλοι για να εισακουστούμε, αρκετά μεγάλοι για δακρυγόνα»

Στη γαλλική πρωτεύουσα, μαθητές έστησαν οδοφράγματα με κάδους σκουπιδιών έξω από σχολεία, προτού τους πυρπολήσουν. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν στην πλατεία της Βαστίλης, ενώ διάφορες πορείες διέσχιζαν τους δρόμους του Παρισιού.

«Η Gen Z είναι οργισμένη», «Περισσότερα χρήματα για την καταστολή, παρά για την εκπαίδευσή μας», «Ποιος μας προστατεύει από την αστυνομία;», «Όχι αρκετά μεγάλοι για να εισακουστούμε, αλλά αρκετά μεγάλοι για να δεχθούμε δακρυγόνα», ανέφεραν κάποια από τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσαν οι μαθητές.

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Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο κέντρο του Παρισιού προκλήθηκαν καταστροφές σε καταστήματα. Διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, μεταξύ άλλων στη Λιλ, τη Ρεν, τη Ναντ, την Τουλώνη και τη Μασσαλία. Εκτός από το Παρίσι, συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών έγιναν και στη Ναντ, ενώ έγινε χρήση κανονιών νερού εναντίον των συγκεντρωμένων και στη Ρεν.

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Η καθηγήτρια Λυκείου Ντιάν ντι Σκιούλο συμμετείχε με τους μαθητές σε πορεία στη Μασσαλία. «Είμαι εκπαιδευτικός και οι μαθητές μου με βοηθούν να πιάσω κατσαρίδες στην τάξη», έγραφε το πλακάτ που κρατούσε η 28χρονη, ενώ σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στον συνωστισμό, επισημαίνοντας πως φέτος έχει στην τάξη της 37 μαθητές. «Κατά την έναρξη κάθε μαθήματος, πρέπει να τους ζητάω να ελέγξουν στις άλλες αίθουσες εάν υπάρχουν επιπλέον καρέκλες και θρανία όπου θα μπορούν να κάτσουν», είπε.

Ήδη έχει γίνει το κάλεσμα για τις επόμενες μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, στις 13 Οκτωβρίου, καθώς κρίθηκαν ανεπαρκείς οι χθεσινές υποσχέσεις του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνού, ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα παρουσιάσει συγκεκριμένες, άμεσες και πλήρως χρηματοδοτούμενες απαντήσεις στις διαμαρτυρίες.

«Τα αιτήματά μας πρέπει να εισακουστούν. Χθες, ο Λεκορνού μάς είπε πολλά λόγια χωρίς ουσία. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, δεν κάνουμε πίσω σε τίποτα», δήλωσε ο Ριάντ Ρανί, ηγέτης φοιτητικής ένωσης. «Όσο δεν θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις», δήλωσε η Σαμπρίν Καρμπάς, εκπρόσωπος Τύπου της Μαθητικής Ένωσης, λίγο προτού γίνει δεκτή, μαζί με τους εκπροσώπους των άλλων δύο μαθητικών οργανώσεων, από τους υπουργούς Παιδείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από Le Monde, AP, Paris Match, ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters, Φωτογραφίες: AP, EPA