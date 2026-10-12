Μαθητές και καθηγητές πραγματοποιούσαν πεζοπορία στο βόρειο Ισραήλ όταν εξερράγησαν θαμμένα πυρομαχικά.

Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/10) στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Νεότ Μορντεχάι, όταν μία ομάδα μαθητών και καθηγητών από ένα θρησκευτικό λύκειο έκαναν πεζοπορία στην περιοχή. Αιτία της έκρηξης ήταν πυρομαχικά θαμμένα στο έδαφος, τα οποία δεν είχαν εκραγεί.

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Οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό γεγονός, ενώ ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέκοψε εμφάνισή του σε ΜΜΕ ώστε να ενημερωθεί για το συμβάν.

Η Magen David Adom, υπηρεσία αντίστοιχη με τον Ερυθρό Σταυρό, τόνισε ότι οκτώ από τους τραυματίες έχουν υποστεί σοβαρά ή μέτριου βαθμού τράυματα, ενώ ένας μαθητής έχασε τη ζωή του.

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Στρατιώτες και ελικόπτερα των IDF έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν τους μαθητές και τους τραυματίες.

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Τους τελευταίους μήνες, το βόρειο τμήμα του Ισραήλ έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις με ρουκέτες, πυραύλους και drones γειτονικό Λίβανο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Κάποιες φορές βλήματα που εκτοξεύονται δεν εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση, κάτι που εγείρει μελλοντικούς κινδύνους για πολίτες.

Δεν έχουν γίνει γνωστά ο τύπος των πυρομαχικών και η προέλευσή τους, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.

{https://x.com/Israel_katz/status/2109643825446637735}