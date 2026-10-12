Βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η επιμονή της Ουάσιγκτον να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και θα απαντήσει μέσω διαμεσολαβητών όταν ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο Μπαγαΐ ανέφερε επίσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι το Ιράν εξακολουθεί να ανταλλάσσει μηνύματα μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Κατάρ και το Πακιστάν, μεταξύ άλλων, έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής εκεχειρίας τον Ιούνιο και την επανέναρξη των σποραδικών επιθέσεων, το Ιράν παρουσίασε την πρότασή του στα μέσα Σεπτεμβρίου και επιβεβαίωσε αργότερα ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ.

Εκτοτε, ωστόσο, η διαδικασία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Την Κυριακή, ο επικεφαλής του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας δήλωσε ότι η αμερικανική απάντηση δεν καλύπτει επαρκώς τις επτά προϋποθέσεις που έχει θέσει η Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

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«Αγκάθι» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η επιμονή της Ουάσιγκτον να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες πρέπει αρχικά να επικεντρωθούν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην αποκατάσταση της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό. Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το Ιράν ζητά διάλογο για την κρίση στην Υεμένη

Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, ο Μπαγαΐ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης μέσω της διπλωματίας.

«Το ζήτημα της Υεμένης θα έπρεπε να είχε επιλυθεί εδώ και πολύ καιρό, μέσω του οδικού χάρτη του ΟΗΕ», δήλωσε.

«Ζητούμε να επιλυθεί αυτή η κατάσταση μέσω του διαλόγου», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters