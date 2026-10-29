Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν μέσα σε ένα 24ωρο.

Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μέσα σε ένα 24ωρο είχαν οι πρόεδροι της Τουρκίας και των ΗΠΑ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ερντογάν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου που παρατέθηκε παρουσία ξένων ηγετών για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου.

Κατά τη συνομιλία, ο Ερντογάν μετέφερε στον Τραμπ τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο δείπνο και αναφέρθηκε στη σημασία της επικείμενης 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών.

Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι στη Σύνοδο της Άγκυρας θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού, ο οποίος, με συνολικό πληθυσμό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια, έχει εξελιχθεί, σε σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο κάθε επιτυχία στις εργασίες της συνόδου κορυφής. Η νέα επικοινωνία ακολούθησε τη χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων κατά την οποία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.