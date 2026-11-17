Η Κότζεβα αναφέρθηκε στη συμβολή του Αρναούτογλου για την επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ευχαρίστησε την επικεφαλής της Eurostat, Μαριάνα Κότζεβα, μετά την αναφορά της στη συμβολή του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ για την επίτευξη της συμφωνίας για την αλιεία.

Μέσω ανάρτησης, ο Σάκης Αρναούτογλου ευχαρίστησε τη γενική διευθύντρια της Eurostat και όλους όσοι συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η συμφωνία για τις στατιστικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας «περιορίζει τη γραφειοκρατία και αντικαθιστά πέντε κανονισμούς με ένα ενιαίο πλαίσιο».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Όταν η δουλειά σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται δημόσια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Η γενική διευθύντρια της Eurostat, Μαριάνα Κότζεβα, αναφέρθηκε ονομαστικά στη συμβολή μου στην επίτευξη της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις στατιστικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Μια συμφωνία που δημιουργεί καλύτερα ευρωπαϊκά δεδομένα, περιορίζει τη γραφειοκρατία και αντικαθιστά πέντε κανονισμούς με ένα ενιαίο πλαίσιο.

Την ευχαριστώ θερμά για τη δημόσια αναγνώριση, όπως και όλους όσοι συνεργαστήκαμε για αυτό το αποτέλεσμα.

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