Μήνυμα Κουτσούμπα από την πορεία του Πολυτεχνείου - «Οι λαοί στους δρόμους του αγώνα μιλάνε».

Το μήνυμα ότι η φλόγα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανή έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από την πορεία για την 53η επέτειο .Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στους σημερινούς αγώνες των λαών, υπογραμμίζοντας ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να εμπνέουν τους εργαζόμενους και τη νεολαία. Ειδικότερα ο γενικός γραμματέας της ΚΕ έκανε την εξής δήλωση από την πορεία του Πολυτεχνείου: «Η φλόγα του ξεσηκωμού του Νοέμβρη παραμένει ζωντανή. Οι λαοί στους δρόμους του αγώνα σήμερα μιλάνε. Εξακολουθούν να μιλάνε. Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους. Με το ΚΚΕ μπροστά, όλοι μαζί, λαός και νεολαία, για την ανατροπή».

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Πολύ μαζική η συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την 53η επέτειο απο τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Στην κεφαλή του βρίσκεται το πανό της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ που αναγράφει: «Στους δρόμους του αγώνα μιλάνε οι λαοί, η φλόγα του Νοέμβρη μένει ζωντανή! Με το ΚΚΕ για την ανατροπή». Με συνθήματα και πανό, οι διαδηλωτές τιμούν τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, αναδεικνύοντας τη σημασία των αγώνων για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνικά δικαιώματα.