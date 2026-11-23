Αλλεπάλληλες εντάσεις μεταξύ των παρουσιαστών της εκπομπής του Open.

Σοβαρή κρίση φαίνεται πως περνάει η συνεργασία του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, μετά τον έντονο καβγά που φέρεται να σημειώθηκε ανάμεσά τους στο πλατό της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, μέσα από το «Happy Day», αποκάλυψε το παρασκήνιο της σύγκρουσης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς και βρισιές, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της διοίκησης του τηλεοπτικού σταθμού.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, οι σχέσεις των δύο παρουσιαστών ήταν ήδη τεταμένες από τις αρχές της τηλεοπτικής σεζόν, με τις μεταξύ τους διαφωνίες να έχουν γίνει αισθητές ακόμη και στον τηλεοπτικό αέρα.

Η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε από κάθε έλεγχο την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν οι δύο δημοσιογράφοι φέρονται να είχαν έναν ιδιαίτερα έντονο φραστικό καβγά κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, παρουσία καλεσμένων και συνεργατών της εκπομπής.

Μεσσαροπούλου: «Αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε ένα επεισόδιο που όπως υποστήριξε, ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες εντάσεις που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα σε δύο τηλεοπτικούς συνεργάτες.

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«Αυτό που συνέβη, από περιγραφές που έχω ακούσει, δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης την άφησαν έκπληκτη.

Η δημοσιογράφος έκανε λόγο για βαρείς χαρακτηρισμούς και ύβρεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, προήλθαν κυρίως από τη μία πλευρά.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ακόμη και η ίδια, παρότι έχει μεγάλη εμπειρία στον τηλεοπτικό χώρο και δεν εκπλήσσεται εύκολα, σοκαρίστηκε από όσα πληροφορήθηκε.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην έλλειψη χημείας ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους, αλλά φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε μια κατάσταση που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την καθημερινή συνεργασία τους.

Η στάση του OPEN και η επιθυμία του Νίκου Στραβελάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου σχετικά με τη στάση της διοίκησης του OPEN απέναντι στους δύο παρουσιαστές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, το κανάλι φέρεται να στηρίζει την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ενώ η πρόθεση της διοίκησης είναι να συνεχιστεί η υπάρχουσα συνεργασία μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Ωστόσο, η ίδια μετέφερε την πληροφορία ότι ο Νίκος Στραβελάκης δεν επιθυμεί πλέον να συνεχίσει τη συνεργασία του με τη συμπαρουσιάστριά του.

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