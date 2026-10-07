Η δήλωση της παρουσιάστριας για το ξέσπασμα του δημοσιογράφου.

Την ένταση την οποία δημιουργήθηκε μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπου Λυκούδη, σχολίασε η παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι».

Από την πλευρά της η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε ότι όσα ειπώθηκαν από το δημοσιογράφ,ο είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά σε κάθε εκπομπή, ωστόσο κανένας καλεσμένος δεν είναι υπάλληλος των εκπομπών, για να έχει τέτοιες απαιτήσεις: «Αυτό συμβαίνει καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Ο κύριος Λυκούδης και ο κάθε δικηγόρος δεν είναι υπάλληλος κανενός και ούτε πληρώνονται για να είναι στις εκπομπές μας. Δεν είναι υπάλληλοί μας οι καλεσμένοι. Έχει ένα κόστος σημαντικό το να στείλεις λινκ για τον καλεσμένο, όμως ο κόσμος δεν μπορεί να το κρίνει συνολικά γιατί δεν έχει όλη την πληροφορία».

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