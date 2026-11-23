Με μια ματιά, έχουν πλέον πρόσβαση στα συμβόλαια και τις καλύψεις τους, ενώ παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους εύκολα και χωρίς αναμονή.

Το insurancemarket, η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα, παρουσιάζει το ανανεωμένο insurancemarket app, με νέο design και περισσότερες δυνατότητες για ακόμα πιο απλή διαχείριση της ασφάλισης. Το app δίνει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφάλισής τους, με μια ματιά. Μπορούν να βλέπουν ποια συμβόλαια έχουν, από τι καλύπτονται και πώς εξελίσσεται κάθε αίτημά τους, εύκολα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Είναι διαθέσιμο από κινητό και υπολογιστή.

Για το insurancemarket η σχέση με τους ασφαλισμένους δεν σταματά με την αγορά του συμβολαίου. Συνεχίζεται σε κάθε βήμα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ασφάλιση. Γι' αυτό σχεδίασε το app ώστε να τους προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όσα χρειάζονται, να κατανοούν καλύτερα την κάλυψή τους και να διαχειρίζονται την ασφάλισή τους με μεγαλύτερη αυτονομία. Το ανανεωμένο app είναι ένα ακόμη βήμα προς μια πιο απλή και κατανοητή εμπειρία ασφάλισης και θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες.

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βλέπουν τα συμβόλαιά τους. Αντί για μια λίστα συμβολαίων, το app εμφανίζει μια ξεχωριστή κάρτα για κάθε αυτοκίνητο, μηχανή ή κατοικία. Σε κάθε κάρτα συγκεντρώνονται όλες οι ανανεώσεις, ακόμη κι αν στο μεταξύ έχει αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία. Η ένδειξη «Ασφαλισμένο σήμερα» δείχνει αμέσως ποιο συμβόλαιο βρίσκεται σε ισχύ.

Επιπροσθέτως τα αιτήματα, όπως μια αλλαγή στο συμβόλαιο, μπορούν πλέον να παρακολουθούνται βήμα-βήμα σε τέσσερα διακριτά στάδια. Έτσι, κάθε ασφαλισμένος γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά του, αν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον ίδιο ή αν το έχει αναλάβει η ομάδα του insurancemarket. Επίσης, μπορεί να επιλέγει ο ίδιος τις ώρες που επιθυμεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις για ανανεώσεις, πληρωμές και την πορεία των αιτημάτων του.

Μέσα από το app οι κάτοχοι των ασφαλιστηρίων μπορούν να πληρώνουν τα ασφάλιστρά τους και να ζητούν Πράσινη Κάρτα, την οποία λαμβάνουν στο email τους. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, έχουν άμεση πρόσβαση, με ένα μόνο πάτημα, στα τηλέφωνα ανάγκης που αντιστοιχούν στο συμβόλαιό τους.

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Με αυτές τις δυνατότητες, το insurancemarket βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο της ασφάλισής του. Όχι μόνο όταν επιλέγει το συμβόλαιό του, αλλά και κάθε φορά που χρειάζεται ενημέρωση, καθοδήγηση ή υποστήριξη. Μάθετε περισσότερα για το ανανεωμένο insurancemarket app.