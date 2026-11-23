Συνέντευξη στο e-ptolemeos παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη ΔΕΗ, στις πολιτικές εξελίξεις, στον ΕΛΓΑ αλλά και στην επόμενη μέρα της ΕΛΑΣ.

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις, με μια ισχυρή προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο e-ptolemeos, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ενέργεια, την απολιγνιτοποίηση και την οικονομική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν διέθετε ούτε ολοκληρωμένο σχέδιο ούτε ενεργειακή στρατηγική για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, ενώ, όπως αναφέρει, δεν έχει διασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, κατηγορεί τη ΔΕΗ ότι διαμορφώνει τους όρους του ανταγωνισμού προς όφελος των καρτέλ και όχι της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει ως βασικό στόχο της πολιτικής του πρότασης τον μηδενισμό του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά στις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση, για χρονικό διάστημα 20 ετών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα στηριχθεί στην ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, την αποθήκευση ενέργειας και την ενίσχυση των δράσεων εξοικονόμησης.

Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία περιλαμβάνει, επίσης, φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, σταθερές θέσεις εργασίας, παραγωγικές επενδύσεις και ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρόταση για τον ΕΛΓΑ και οι πολιτικοί στόχοι

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον αγροτικό τομέα, με τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως προτεραιότητα τη συνολική μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ. Στόχος, όπως σημειώνει, είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η εξασφάλιση δίκαιων και έγκαιρων αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

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Παράλληλα, περιγράφει τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής προσπάθειας που επιδιώκει να συγκροτήσει. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η δίκαιη ανάπτυξη, η αναδιανομή του πλούτου και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Στο επίκεντρο της πολιτικής του πρότασης τοποθετεί ακόμη την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών, τη διαμόρφωση ενός κράτους με διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με εθνική αυτοπεποίθηση.

Η ΕΛ.Α.Σ. και το κάλεσμα στους πολίτες

Αναφερόμενος στην ΕΛ.Α.Σ., την παρουσιάζει ως μια νέα πολιτική αρχή, η οποία διατηρεί τις αξίες και τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς, υιοθετώντας ωστόσο διαφορετική αντίληψη ως προς την οργάνωση, τη συμμετοχή των πολιτών και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής.

Τέλος, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ., με κεντρικό ζητούμενο τη συγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

«Στόχος μας να είμαστε πρώτο κόμμα», είναι το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει, επιμένοντας στην ανάγκη να αποκτήσει η κοινωνία μια αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.