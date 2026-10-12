Ένας οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο άτομα.

Σοβαρό επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη διακομιδή ενός ατόμου στα Επείγοντα, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) σε πιάτσα ταξί στη Λαμία.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, δύο άτομα, τα οποία διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, πήγαν να πάρουν τη μοτοσικλέτα που είχαν παρκάρει στη πιάτσα των ταξί. Εξαιτίας όμως του αντικανονικού παρκαρίσματος, υπήρχε πάνω κλήση της αστυνομίας.

Ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας θεώρησε υπαίτιους για την κλήση τους οδηγούς ταξί και τους επιτέθηκε, αρχικά φραστικά. Στη συνέχεια, το επεισόδιο πήρε διαστάσεις, όταν μαζί με το δεύτερο άτομο χτύπησαν δύο οδηγούς. Μάλιστα, φέρεται να έπιασε από τον λαιμό τον έναν οδηγό και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος. Ένας άλλος οδηγός που πήγε να βοηθήσει τον συνάδελφό του, τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.