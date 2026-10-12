Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι με μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10) μέσα στην οικία της, στο Μενίδι.

Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε ο 69χρονος ανηψιός της λίγο μετά τις 01:30, στο σπίτι της στην οδό Σουλίου, όπου διέμενε με τον γιο της.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η 89χρονη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ διακριτά ήταν και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμήθηκε ότι ήταν το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 62χρονος, ο οποίος είχε προσαχθεί αρχικά, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είναι χρήστης ουσιών. Κατά το παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών.