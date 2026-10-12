Η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 5 ν.μ νότια της Γαύδου.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, προχώρησε η Frontex, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, το απόγευμα της Δευτέρας (12/10).

Η λέμβος εντοπίστηκε περίπου 5 ναυτικά μίλια νότια του νησιού από σκάφος της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό ενός ακόμη αλλοδαπού που φέρεται να αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης.

Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί δυτικοί άνεμοι 6 μποφόρ.