Ο 18χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Ρεθύμνου.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στην Αγία Γαλήνη, νότια του νομού Ρεθύμνης, όταν ένας 18χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 58χρονο.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, ο 18χρονος ημεδαπός μετέβη στο σπίτι του 58χρονο, υπηκόου Αλβανίας, και να τον μαχαίρωσε, τραυματίζοντάς στον στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως μετά, τράπηκε σε φυγή.

Έπειτα από κινητοποίηση της Αστυνομίας, ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με δικό του μέσο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθεις, αποχώρησε λίγες ώρες μετά, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου.