Η 62χρονη αντιλήφθηκε τους απατεώνες και σε συνεργασία με την αστυνομία τους οδήγησε στο προκαθορσιμένο «ραντεβού».

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Χαριλάου-Αναλήψεως στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που προσπαθούσαν να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή μέσω απάτης. Ωστόσο το υποψήφιο θύμα τους είχε ήδη «παγιδέψει».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μία 38χρονη και έναν 19χρονο. Η 38χρονη, παριστάνοντας τη λογίστρια, επικοινώνησε με την 62χρονη και την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της ώστε να αποφύγει πρόστιμο από την Εφορία.

Αντιλαμβανόμενη όμως η 62χρονη ότι πρόκειται για μια από τις τηλεφωνικές απάτες επιτηδείων που δρουν σε όλη την Ελλάδα, προσποιήθηκε ότι ακολουθεί τις οδηγίες τους καθορίζοντας μάλιστα σημείο συνάντησης, ενώ παράλληλα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Μόλις ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί για την παγίδα που είχε στηθεί σε βάρος της 62χρονης, έσπευσαν μαζί της στο ραντεβού που είχαν καθορίσει οι δράστες, σε δρόμο της Χαριλάου, όπου ανέμεναν να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Η 38χρονη και ο 19χρονος επέβαιναν σε αυτοκίνητο που τους είχε παραχωρήσει συνεργός τους, ο οποίος αναζητείται. Στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία. Από την περαιτέρω έρευνα προκύπτει η εμπλοκή της 38χρονης συλληφθείσας σε δύο τουλάχιστον ακόμη περιπτώσεις απάτης με την ίδια μεθοδολογία, στις περιοχές των Συκεών και του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.