Το ενεργειακό κόστος και η πτώση της κατανάλωσης γονατίζουν τα αρτοποιεία.

Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται τα αρτοποιεία της Λέσβου, με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και τη μεγάλη υποχώρηση της κατανάλωσης να δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Μιλώντας στο «Ν», ο Νίκος Μπουλμπούλης, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Λέσβου, περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως σημείωσε, δεν περιορίζεται στο νησί αλλά αφορά το σύνολο της χώρας. Ο ίδιος, έχοντας εικόνα και από τις πανελλαδικές επαφές του κλάδου, έκανε λόγο για συνεχείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τις πρώτες ύλες, οι οποίες περνούν πλέον με μεγάλη πίεση στο κόστος παραγωγής.

«Το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα αλεύρια, τα σουσάμια, όλα έχουν ανέβει», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν καθημερινά μεγάλες ποσότητες ενέργειας και καυσίμων και δεν έχουν κάποια ειδική μεταχείριση ή εξαίρεση που να περιορίζει το κόστος.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουλμπούλη, τουλάχιστον 20 αρτοποιεία έχουν ήδη κλείσει στο νησί, ενώ και αρκετά από εκείνα που εξακολουθούν να λειτουργούν βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

«Και αυτοί που έχουν μείνει φυτοζωούν. Με το ζόρι τα βγάζουν πέρα», είπε, σημειώνοντας ότι όταν μια επιχείρηση πρέπει να καλύψει καθημερινά ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες, μισθοδοσία και τις υπόλοιπες λειτουργικές της δαπάνες, τα περιθώρια στενεύουν δραματικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=uKkqCOtyp4s}

Πηγή: stonisi.gr