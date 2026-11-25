Χωρίς αντιπολίτευση ο Ν. Χαρδαλιάς- Πού βρίσκονται οι έρευνες με τα σκάνδαλα της προηγούμενης περιόδου.

Επιτυχημένο, κατά κοινή ομολογία, ήταν το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Αθηναίων (βλέπε ΕΔΩ στο Dnews).

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έκανε καλή και προσεγμένη δουλειά και όπως όλα δείχνουν το κέντρο της Αθήνας πέριξ του Συντάγματος και όχι μόνο θα είναι ιδιαίτερα όμορφο τις γιορτινές μέρες.

Ο Χάρης Δούκας ετοιμάζεται τώρα για τις εκδηλώσεις στην πλατεία την περίοδο των εορτών και κυρίως για την αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα.

Με Ρουβά ο Χαρδαλιάς το άναμμα του Δέντρου της Περιφέρειας

Η Περιφέρεια Αττικής θα ανάψει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στη δική της εκδήλωση στις 3 Δεκεμβρίου.

Ήταν να γίνει νωρίτερα αλλά ο κακός καιρός που προβλέπεται μετάθεσε προς τα πίσω την ημερομηνία.

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Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει ο Σάκης Ρουβάς.

Με Φουρέιρα και Ελληνίδου η αλλαγή του χρόνου

Στην εκδήλωση της Περιφέρειας για την αλλαγή του χρόνου θα τραγουδήσουν η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου.

Ενώ στην έναρξη των εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση θα τραγουδήσουν ο Πάνος Βλάχος και η Ελένη Τσαλιγκοπούλου.

Χωρίς αντιπολίτευση ο Χαρδαλιάς

Στην περιφέρεια Αττικής πάντως ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν διαθέτει ουσιαστική αντιπολίτευση.

Προφανώς κάνει καλά τη δουλειά του.

Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιος άλλος λόγος μπορεί να υπάρχει ώστε να εξηγήσει την έλλειψη αντιπολίτευσης!

Πού βρίσκονται οι φάκελοι με τα σκάναλα;

Απορία της στήλης.

Τι γίνεται με τους φακέλους που είχε καταθέσει ο Νίκος Χαρδαλιάς για σκάνδαλα στις θητείες του Γιώργου Πατούλη;

Δεν θα έπρεπε δυο χρόνια τώρα η δικαιοσύνη να έχει κάπου καταλήξει ή, έστω, να έχει προχωρήσει πολύ τις έρευνες;

Και το χειρότερο κανένας δεν ερευνά, κανένας δεν ενδιαφέρεται.

Περίεργα πράγματα...