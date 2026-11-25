Το νυχτερινό κέντρο χωρίς πυρασφάλεια, οι ισχυροί θαμώνες και οι πιέσεις στον Δήμο Αθηναίων.

Παρασκηνιακές πιέσεις φέρεται να δέχεται ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη σφράγιση του γνωστού νυχτερινού κέντρου NOX στην Ιερά Οδό, όπου εμφανίζονται φέτος η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ουκ ολίγοι υψηλά ιστάμενοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων και πολιτικά πρόσωπα, έχουν ενοχληθεί με το λουκέτο και τους φταίει ο Χ. Δούκας.

Υπενθυμίζεται ότι το NOX είχε σφραγιστεί λόγω προβλημάτων που αφορούσαν την άδεια λειτουργίας του και τη μη εκπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων εκείνες της πυρασφάλειας.

Κατά τον έλεγχο της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι η σφραγίδα είχε αφαιρεθεί. Ακολούθησε νέα επιχείρηση σφράγισης από μικτό κλιμάκιο του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής.

Το λουκέτο ήρθε μόλις δύο εβδομάδες μετά τη λαμπερή πρεμιέρα των δύο τραγουδιστριών, στις 6 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα από τα πλέον προβεβλημένα μουσικά σχήματα της φετινής χειμερινής σεζόν, σε παραγωγή του ομίλου Μαροσούλη – Κοτταρίδη, με προγραμματισμένες εμφανίσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

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Πιθανή ημερομηνία επαναλειτουργίας είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις και θα έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση απέκτησε από την πρώτη στιγμή πολιτικό ενδιαφέρον, με τη διακίνηση ισχυρισμών ότι το NOX στοχοποιήθηκε επειδή συνδέεται επιχειρηματικά με την οικογένεια Μαροσούλη (ο Ηλίας Μαροσούλης είναι πεθερός της ευρωβουλευτή της ΝΔ Ελεονώρας Μελέτη, η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του, Θοδωρή Μαροσούλη).

Αυτές οι εικασίες είναι από αυθαίρετες έως αστείες αλλά ενδεικτικές της δυσκολίας που έχει κάθε προσπάθεια επιβολής νομιμότητας όταν θίγονται μεγάλα συμφέροντα.

Α.