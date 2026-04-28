Η «Φίμπι Μπουφέ» μιλά ανοιχτά για τις σεξιστικές συμπεριφορές των σεναριογράφων πίσω από τις κάμερες.

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε πρόσφατα στους Times of London ότι κατά τη διάρκεια της 10ετούς παρουσίας της στο «Friends» βίωσε «άσχημες συμπεριφορές» από το σεναριακό επιτελείο της σειράς, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από άνδρες.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε την αγαπημένη μας Φίμπι Μπουφέ, ανέφερε ότι οι σεναριογράφοι ήταν συχνά ιδιαίτερα αυστηροί με το καστ όταν γίνονταν λάθη στις ατάκες, ειδικά επειδή η σειρά γυριζόταν μπροστά σε ζωντανό κοινό περίπου 400 ατόμων.

«Υπήρχαν σίγουρα σκληρά πράγματα που συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες», είπε χαρακτηριστικά. «Μην ξεχνάτε ότι γυρίζαμε μπροστά σε ζωντανό κοινό και αν έκανες λάθος σε μια ατάκα ή δεν έφερνες το "τέλειο" αποτέλεσμα, μπορούσαν να πουν πράγματα όπως: "Δεν μπορεί ούτε να διαβάσει η κ@ολα; Δεν προσπαθεί καν. Κατέστρεψε την ατάκα μου"».

Η Κούντροου πρόσθεσε επίσης ότι στο γραφείο των σεναριογράφων υπήρχε συχνά «ακατάλληλη» ατμόσφαιρα, καθώς οι περισσότεροι ήταν άνδρες κι έφταναν μέχρι και να συζητούν έως αργά τη νύχτα προσωπικές φαντασιώσεις τους με τις συμπρωταγωνίστριές της Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ.

«Ήταν έντονο», σημείωσε.

Παρότι χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «βίαιη» και «σκληρή», είπε ότι η ίδια δεν έδινε μεγάλη σημασία, καθώς τα περισσότερα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες, ενώ οι σεναριογράφοι δούλευαν μέχρι αργά για τη σειρά.

Η Κούντροου αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερες καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Αμάνι Λάιλ, πρώην βοηθός σεναριογράφων της σειράς, είχε καταθέσει αγωγή κατά της Warner Bros., υποστηρίζοντας ότι στο εν λόγω γραφείο υπήρχε συχνά ακατάλληλη, ρατσιστική και σεξουαλικά φορτισμένη συμπεριφορά. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο τελικά αποφάσισε υπέρ της εταιρείας, κρίνοντας ότι το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον εμπίπτει σε προστατευμένο πλαίσιο δημιουργικής διαδικασίας.

Πηγή: Variety