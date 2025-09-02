Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Νέα επίθεση στα «Φιλαράκια» για το «σούπερ-ομοφοβικό» χιούμορ της σειράς

Νέα επίθεση στα «Φιλαράκια» για το «σούπερ-ομοφοβικό» χιούμορ της σειράς Φωτογραφία: IMDB
Η Ζόι Κράβιτς δεν θέλει να θυμάται πολλά από τα «Φιλαράκια».

Η Ζόι Κράβιτζ επέκρινε το «σούπερ-ομοφοβικό» χιούμορ στα «Φιλαράκια» σε νέα της συνέντευξη.

Η κωμική σειρά, η οποία έγινε η μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία στα late 90s και στις αρχές του 2000 που καθόρισε την εποχή. έχει επικριθεί τα τελευταία χρόνια για ξεπερασμένα αστεία σχετικά με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αλλά και για την έλλειψη ποικιλομορφίας.

Πέρυσι, η Άισα Τάιλερ, μέλος του καστ, δήλωσε ότι η δημογραφική ομάδα του καστ αντανακλούσε την τότε εποχή ότι «μόνο οι λευκές ιστορίες πουλούσαν». Το 2020, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ρος της σειράς, αντέκρουσε την κριτική, λέγοντας ότι η σειρά ήταν «πρωτοποριακή» για την εποχή.

Ωστόσο κατά καιρούς έχει ασκηθεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι ο Μάθιου Πέρι, ο τηλεοπτικός Τσάντλερ, ανησυχεί ότι θεωρείται ομοφυλόφιλος ή ότι ακόμα και η ιστορία που αφορά στο τρανς πατέρα του, τον οποίο υποδύθηκε η Καθλιν Τέρνερ.

Η Ζόι Κράβιτζ, ωστόσο, επιμένει. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο People για την προώθηση της νέας της ταινίας, Caught Stealing, η οποία διαδραματίζεται το 1998, ρωτήθηκε ποια μέρη της εποχής θα ήθελε να αφήσει πίσω της.

«Υπερβολικά ομοφοβικά αστεία στην mainstream τηλεόραση», απάντησε. «Αν παρακολουθήσεις τώρα τα Φιλαράκια, σκέφτεσαι, "Ουάου, αυτό είναι...». Όταν ο συμπρωταγωνιστής της Όστιν Μπάτλερ τη ρώτησε γι αυτό εκείνη επέμεινε πως «Α, υπάρχουν τόσα πολλά (ομοφοβικά αστεία) στα Φιλαράκια. Δηλαδή, πράγματα που δεν είναι ατάκες. Είναι τρελό. Οπότε ίσως αυτό (θα άλλαζα); Μπορούμε να μείνουμε εκεί».

Νωρίτερα φέτος, ο Στίβεν Παρκ, ένας ηθοποιός που εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της κωμικής σειράς, θυμήθηκε μια στιγμή όπου ένα μέλος του συνεργείου έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο στο πλατό της σειράς. «Εκείνη την εποχή, ένιωθα ότι ήταν ένα κάπως τοξικό περιβάλλον», ισχυρίστηκε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

Entertainment
Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Entertainment
Παιχνίδια Εκδίκησης: Νέα επεισόδια - Τι θα γίνει στον δεύτερο κύκλο

Παιχνίδια Εκδίκησης: Νέα επεισόδια - Τι θα γίνει στον δεύτερο κύκλο

Life
Ο Ιππότης της Ασφάλτου επιστρέφει από τους δημιουργούς του Cobra Kai και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο

Ο Ιππότης της Ασφάλτου επιστρέφει από τους δημιουργούς του Cobra Kai και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο

Entertainment

NETWORK

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr