Νέα επίθεση στα «Φιλαράκια» για το «σούπερ-ομοφοβικό» χιούμορ της σειράς

Η Ζόι Κράβιτς δεν θέλει να θυμάται πολλά από τα «Φιλαράκια».

Η Ζόι Κράβιτζ επέκρινε το «σούπερ-ομοφοβικό» χιούμορ στα «Φιλαράκια» σε νέα της συνέντευξη.

Η κωμική σειρά, η οποία έγινε η μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία στα late 90s και στις αρχές του 2000 που καθόρισε την εποχή. έχει επικριθεί τα τελευταία χρόνια για ξεπερασμένα αστεία σχετικά με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αλλά και για την έλλειψη ποικιλομορφίας.

Πέρυσι, η Άισα Τάιλερ, μέλος του καστ, δήλωσε ότι η δημογραφική ομάδα του καστ αντανακλούσε την τότε εποχή ότι «μόνο οι λευκές ιστορίες πουλούσαν». Το 2020, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ρος της σειράς, αντέκρουσε την κριτική, λέγοντας ότι η σειρά ήταν «πρωτοποριακή» για την εποχή.

Ωστόσο κατά καιρούς έχει ασκηθεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι ο Μάθιου Πέρι, ο τηλεοπτικός Τσάντλερ, ανησυχεί ότι θεωρείται ομοφυλόφιλος ή ότι ακόμα και η ιστορία που αφορά στο τρανς πατέρα του, τον οποίο υποδύθηκε η Καθλιν Τέρνερ.

Η Ζόι Κράβιτζ, ωστόσο, επιμένει. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο People για την προώθηση της νέας της ταινίας, Caught Stealing, η οποία διαδραματίζεται το 1998, ρωτήθηκε ποια μέρη της εποχής θα ήθελε να αφήσει πίσω της.

«Υπερβολικά ομοφοβικά αστεία στην mainstream τηλεόραση», απάντησε. «Αν παρακολουθήσεις τώρα τα Φιλαράκια, σκέφτεσαι, "Ουάου, αυτό είναι...». Όταν ο συμπρωταγωνιστής της Όστιν Μπάτλερ τη ρώτησε γι αυτό εκείνη επέμεινε πως «Α, υπάρχουν τόσα πολλά (ομοφοβικά αστεία) στα Φιλαράκια. Δηλαδή, πράγματα που δεν είναι ατάκες. Είναι τρελό. Οπότε ίσως αυτό (θα άλλαζα); Μπορούμε να μείνουμε εκεί».

Νωρίτερα φέτος, ο Στίβεν Παρκ, ένας ηθοποιός που εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της κωμικής σειράς, θυμήθηκε μια στιγμή όπου ένα μέλος του συνεργείου έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο στο πλατό της σειράς. «Εκείνη την εποχή, ένιωθα ότι ήταν ένα κάπως τοξικό περιβάλλον», ισχυρίστηκε.