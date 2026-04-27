Μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση έλαβε σήμερα το Μονομελές Πρωτοδικείο αναφορικά με τα τρολ του διαδικτύου. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Θεοδόση Μούγιο σε 12 μήνες φυλάκιση και 1.000 ευρώ πρόστιμο για συκοφαντική δυσφήμιση της δικηγόρου Γιάννας Κούρτοβικ. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο Μούγιος κρύβεται πίσω από τον γνωστό λογαριασμό του X Georghy Zhukov.

To ιστορικό

Η καταδίκη αφορά ανάρτηση του «Zhukov σύμφωνα με την οποία η γνωστή δικηγόρος καθοδηγούσε τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου το 2020, η οποία είχε απαγορευτεί λόγω πανδημίας. Μάλιστα η ανάρτηση είχε συνοδευτεί από φωτογραφία της Κούρτοβικ η η οποία, όπως είχε καταγγελθεί τότε, θα μπορούσε να είχε τραβηχτεί μόνο από αστυνομικό.

Το δικαστήριο δέχτηκε ως ακριβείς αναρτήσεις στο X και δημοσιεύματα ιστοσελίδων που υποστήριζαν ότι πίσω από τον «Ζhukov» κρύβεται ο Μούγιος. Ο «Zhukov» κρατάει και στήλη με αυτό το ψευδώνυμο στην εφημερίδα Manifesto, αλλά ο διευθυντής της Χάρης Παυλίδης κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει το όνομά του.

Ο Θεοδόσης Μούγιος ήταν αστυνομικός που είχε αποταχθεί από την υπηρεσία λόγω καταδικών για απιστία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία. Στη συνέχεια είχε διοριστεί ως ειδικός σύμβουλος του υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ενώ για ένα διάστημα εργαζόταν για την εταιρεία δημοσίων σχέσεων Blue Skies.