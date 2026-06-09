Νέο επεισόδιο «Σούπερ Ήρωες» απόψε στις 20:00.

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τρίτη 9 Ιουνίου – Επεισόδιο 27

Ο Μάγκνους ξανάρχεται στο ΣΟΥΠΕΡ για να επιβλέψει πώς δουλεύουν η Έφη και η Σταυρούλα και κάνει τα ταμεία... Σουηδία.

Παράλληλα, η Ρένα συνειδητοποιεί με τη βοήθεια του Αντώνη ότι έχει αποκτήσει έναν καινούριο θαυμαστή: τον γνωστό γκρινιάρη πελάτη, Ιάκωβο.

Στα τυριά, ο Περικλής αποκαλύπτει στη Χαριστέλλα ότι πέρασε μια νύχτα πάθους με την Μπέτυ, αλλά εκείνη δεν τον πιστεύει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και η ίδια η Μπέτυ κάνει σαν να μην έγινε τίποτα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=n1ggV63H0VE}

Τέλος, μετά την επιστροφή του Σπύρου στην αποθήκη, ο Βασίλης βρίσκεται μπροστά στην πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας του... Πρέπει να απολύσει τη Φρόσω ή τον Σπύρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=xRmeiKFQlBM}

Guest: Ράνια Σχίζα, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κώστας Καζάκας, Αγγελική Ξενία