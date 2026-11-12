Γέλιο μέχρι δακρύων και μια Αριάνα Γκράντε που δίνει πόνο στην οικογενειακή κωμωδία που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, λένε οι πρώτες κριτικές.

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προβολές της νέας ταινίας Focker-In-Law και οι πρώτες κριτικές που είδαν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για μια «πραγματικά αστεία και διασκεδαστική ταινία».

Οι βασικοί πρωταγωνιστές της κωμωδίας Meet the Parents του 2000, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μπεν Στίλερ επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Τζακ Μπέρνς και Γκρεγκ Φόκερ αντίστοιχα, έχοντας αυτή τη φορά στο πλάι τους την Αριάνα Γκράντε.

Θυμίζουμε ότι εκτός από την αρχική ταινία, έχουν κυκλοφορήσει άλλα δύο σίκουελ, το Meet the Fockers το 2004 και το Little Fockers το 2010.

Στην επερχόμενη ταινία, η Γκράντε υποδύεται την Όλβια Τζόουνς, η οποία είναι αρραβωνιαστικιά του γιου του Γκρεγκ και της Πάμ (Τέρι Πόλο), Χένρι (Σκάιλερ Γκισόντο), και προς απογοήτευση του Γκρεγκ, φαίνεται ότι τα πάει πολύ καλά με τον Τζακ.

{https://youtu.be/5jEeTPYVBsY?si=6z0WrayT4N4HEqo9}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γέλια μέχρι δακρύων - Η οικογενειακή κωμωδία που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή

Μια από τις πρώτες ενθουσιώδεις κριτικές που διαβάσαμε για την ταινία, είναι αυτή του Μπιλ Μπρία ο οποίος δημοσίευσε στο Χ: «Το Focker-In-Law είναι η πιο απροσδόκητα ευχάριστη έκπληξη. Αντί να επαναλάβουν τεμπέλικα το σενάριο του Meet The Parents, ο Τζον Χάμπουργκ και η παρέα του φτιάχνουν ένα έξυπνο σίκουελ που βασίζεται στο εξαιρετικό καστ, με τον Μπεν Στίλερ να είναι ο MVP. Έρχονται γέλια μέχρι δακρύων».

Ο Πίτερ Γκρέι έγραψε ότι η ταινία είναι «Το καλύτερο από τα σίκουελ της σειράς» και ότι «μας θυμίζει γιατί οι κωμωδίες καταστάσεων ανήκουν στη μεγάλη οθόνη. Ο Στίλερ και ο Ντε Νίρο είναι στο στοιχείο τους, αλλά αυτή είναι απολύτως η ταινία της Γκράντε! Ο κωμικός της ρυθμός είναι εξαιρετικός. Πραγματικά καλή διασκέδαση».

Για μια από τις πιο αστείες ταινίες της χρονιάς κάνει λόγο ο Junior Felix: «Είναι μία από τις πιο αστείες ταινίες της χρονιάς! Διασκέδασα παρακολουθώντας την ταινία και πραγματικά δεν ήμουν έτοιμος για τις φορές που πήγα να πεθάνω από τα γέλια. Η Αριάνα Γκράντε είναι ένας υπέροχος θησαυρός και έχει μερικές αστείες στιγμές. Είναι η τέλεια οικογενειακή κωμωδία που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή».

Ο Νταγκ Τζέιμις θεωρεί ότι το Focker-In-Law είναι «μια σίγουρα καλή εμπειρία γεμάτη με αληθινά γέλια και καρδιά».

Ο Κρίστοφερ Ρέιτς Ίτ πλέκει επίσης το εγκώμιο της Γκράντε λέγοντας: «Με ειλικρίνεια, το Focker-in-Law είναι πιο αστείο και καλύτερο από ό,τι θα περίμενες αρχικά. Είναι μια ταινία που δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τη γοητεία της Αριάνα Γκράντε, το χιουμοριστικό της ταλέντο και την ικανότητά της να αλλάζει ρυθμό χωρίς να φαίνεται απότομο».

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Meet the Parents του 2000, ακολουθούσε την είσοδο του Γκρεγκ Φόκερ (Στίλερ) στην οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του Παμ (Τέρι Πόλο) η οποία είχε για πατέρα τον σκληρό πρώην πράκτορα της CIA, Τζακ (Ντε Νίρο) που ταλαιπώρησε αρκετά τον Γκρεγκ με διάφορες δοκιμασίες.

Στη νέα ταινία, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τους επικείμενους γάμους του νεαρού γιου του Γκρεγκ και της Πάμ με την Ολίβια της Αριάνα Γκράντε, και την οποία σίγουρα δεν βλέπει με καλό μάτι ο Γκρεγκ.

Η ταινία Focker-In-Law της Universal θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.