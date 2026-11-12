Στις Σπέτσες η έκτακτη επιχείρηση διακομιδής 59χρονου επιβάτη του Aqua Jewel.

Σε έκτακτη παρέκκλιση από το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προχώρησε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Aqua Jewel, λόγω προβλήματος υγείας που παρουσίασε 59χρονος ημεδαπός επιβάτης. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα Κύθηρα προς τον Πειραιά, όταν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του επιβάτη για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο 59χρονος μετεπιβιβάστηκε σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τον μεταφέρει στην περιοχή της Κόστας Αργολίδας, προκειμένου να ακολουθήσει η διακομιδή του σε νοσηλευτική μονάδα.