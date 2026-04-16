Οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η Universal στην παρουσίαση της στο CinemaCon στο Λας Βέγκας την Τετάρτη (15/04), αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ του Focker-in-Law, της νέας ταινίας του franchise Meet the Parents και της πρώτης από το 2010.

Οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ επιστρέφουν στους ρόλους τους και μαζί τους όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές των αρχικών ταινιών. Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Meet the Parents του 2000, ακολουθούσε την εισαγωγή του Γκρεγκ Φόκερ (Στίλερ) στην οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του Παμ (Τέρι Πόλο), μιας οικογένειας που καθοδηγείται από τον σκληρό πρώην πράκτορα της CIA, πατέρα Τζακ (Ντε Νίρο) και όπως πολλοί θα θυμάστε, ο Γκρεγκ αντιμετώπισε ουκ ολίγες αμήχανες συναντήσεις προσπαθώντας να εντυπωσιάσει τον Τζακ πριν την πρόταση γάμου.

Στη νέα ταινία, η πλοκή να περιστρέφεται γύρω από τους επικείμενους γάμους του νεαρού γιου του Γκρεγκ και της Πάμ, με μια άλλη νεοφερμένη, την Ολίβια, που υποδύεται η Αριάνα Γκράντε, και την οποία σίγουρα δεν βλέπει με καλό μάτι ο Γκρεγκ.

Ο πάντα καχύποπτος Τζακ επιστρέφει με τον ανιχνευτή ψεμάτων του, αλλά ο χαρακτήρας της Γκράντε περνάει τη δοκιμασία, κερδίζοντας μια θέση στον «κύκλο εμπιστοσύνης».

Η Αριάνα Γκράντε έχει πει για το ρόλο της, ότι υποδύεται την «κοπέλα του γιου του Στίλερ, για την την οποία δεν είναι σίγουρος και δεν τη δέχεται εύκολα. Είναι πολύ εναντίον μου. Και το χειρότερο, τα πηγαίνω υπέροχα με τον χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Τζακ. Με αγαπάει, και παίρνω άμεση έγκριση από την υπόλοιπη οικογένεια».

Αυτό αποδεικνύεται και από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε και όπου, μεταξύ άλλων, βλέπουμε την Όλβια Τζόουνς της Γκράντε να λέει στην οικογένεια ότι εκπαιδεύτηκε ως διαπραγματευτής ομήρων του FBI — και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές της για να απελευθερώσει τον φίλο της από την εξαρτημένη σχέση με τον Στίλερ. Και το χειρότερο για τον Γκρεγκ Φόκερ: όλη η οικογένεια ενθουσιάζεται με τη νέα κοπέλα του Χένρι.

Το Focker-in-Law θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τη γιορτή την Ευχαριστιών τον Νοέμβριο.