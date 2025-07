Έχουμε τίτλο και ημερομηνία πρεμιέρας για το «Meet The Parents 4»

Η νέα ταινία Meet the Parents με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ είναι καθοδόν, και οι Fockers έχουν μερικές συναρπαστικές, νέες ειδήσεις να μοιραστούν.



Ένα επίσημο teaser για την ταινία αποκαλύπτει πότε οι φαν μπορούν να περιμένουν τη συνέχεια, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη συμμετοχής μιας σταρ από το μιούζικαλ Wicked.

Ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πλέον ονομάζεται Focker Ιn-Law, αποκαλύπτοντας έτσι και τον τίτλο του νέου σίκουελ, ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας και το καστ για την πολυαναμενόμενη συνέχεια.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου 2026 με πρωταγωνιστές τους: Αριάνα Γκράντε, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Στίλερ, Όουεν Γουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ, Τέρι Πόλο και Μπίνι Φέλντσταϊν.





