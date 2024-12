Έρχεται 4ο «Meet The Parents» με Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ

Θα είναι η τέταρτη ταινία «Meet The Parents» με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ να επιστρέφουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μπεν Στίλερ βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Universal Pictures για να παίξουν σε νέα ταινία «Meet The Parents».

H τέταρτη κατά σειρά ταινία του franchise, έχοντας πάρει το «πράσινο φως» από το στούντιο, βρίσκεται υπό ανάπτυξη, έχοντας σεναριογράφο τον Τζον Χάμπουργκ, τον άνθρωπο δηλαδή που υπέγραψε το σενάριο των προηγούμενων ταινιών.

Μέχρι στιγμής πάντως, εν υπάρχουν πληροφορίες για την πλοκή, το υπόλοιπο καστ και το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη, όμως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε συζητήσεις βρίσκονται και οι Τέρι Πόλο και Μπλάιθ Ντέινερ, ενώ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα βρίσκεται στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Tribeca Productions.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Meet the Parents κυκλοφόρησε το 2000 γνωριζόντας μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν δύο -πιο αδύναμα- σίκουελ, τα Meet the Fockers το 2004 και Little Fockers το 2010, με Ντε Νίρο και Στίλερ να επιστρέφουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους.



{https://youtu.be/5vmTwzoE86Q?si=5-T3_cprF4IIFvli}

Το franchise συνολικά, έχει αποφέρει έσοδα της τάξεως των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.