Νέο επεισόδιο, απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Διονύση Παπανδρέου, ο οποίος φέτος υποδύεται τον Μιχάλη στην αγαπημένη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1.

Ο νεαρός ηθοποιός ξεκαθαρίζει αν έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ θυμάται πώς ξεκίνησε η πορεία του, όταν τον επέλεξε ο Ανδρέας Γεωργίου σε ανοιχτό casting για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Αποκαλύπτει, πως εντυπωσιάστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Μαδρίτη, καθώς ο κόσμος στεκόταν στον δρόμο αμίλητος, δείχνοντας σεβασμό στη δουλειά τους.

Παράλληλα, μιλάει για τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τονίζοντας πως το πτυχίο του αποτελεί το plan b για το μέλλον του. Στη συνέχεια, δηλώνει πως η φιλία είναι ιερή για εκείνον, εξομολογείται πως θα πληγωνόταν ανεπανόρθωτα αν ζούσε στην πραγματικότητα την προδοσία που βιώνει ως ρόλος στο «Ντέρτι», ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει απιστήσει ποτέ και δεν θα συγχωρούσε την απιστία.

Τέλος, ενώ γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες για τις εξελίξεις της σειράς, αρνείται να κάνει το παραμικρό spoiler, αφήνοντας την αγωνία στα ύψη.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την Μαρία Ηλιάκη

Η ίδια εκφράζει την αγάπη που έχει για τη δουλειά της και εξομολογείται πως, όταν άκουσε για πρώτη φορά την πρόταση της ΕΡΤ έβαλε τα κλάματα, καθώς δεν θα ξυπνούσε πια μαζί με την κόρη της.

Στη συνέχεια, μιλάει για τη σχέση της με τον Κρατερό Κατσούλη και το πώς έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν, παρόλο που εκείνος ακούει Rolling Stones, ενώ εκείνη Καίτη Γαρμπή.

Παράλληλα, αναφέρεται με αγάπη στον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, ο οποίος στηρίζει κάθε της επιλογή και καθημερινά της υπενθυμίζει πόσο καλή μανούλα είναι. Κάνει μία συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν, αναφέροντας πως η μητέρα της ήταν πάντοτε αυστηρή κριτής σε αντίθεση με τον πατέρα της, θυμάται το ξεκίνημά της στο πλευρό της Ρούλας Κορομηλά και απαντά στο αν θα συνεργαζόταν ξανά με τον Νίκο Μουτσινά.

Χορεύει με τον Γρηγόρη τον χαρακτηριστικό χορό της και κάνει δοκιμαστικό για την παρουσίαση δελτίου ειδήσεων. Τέλος, αναμετράται με τον Γρηγόρη στην «Μπλόφα» και στο «Μάντεψέ το», αποκαλύπτοντας πως είναι εντελώς ανίκανη να πει ψέματα, αλλά και πως το χιούμορ της είναι ανεξάντλητο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τον Αντώνη Μυριαγκό

Ο ανατρεπτικός ηθοποιός δηλώνει ότι στην πραγματική του ζωή είναι εντελώς «σούργελο», ένα στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους σκοτεινούς ρόλους που επιλέγει.

Μας ταξιδεύει στα παιδικά του χρόνια στον Καναδά και θυμάται τα φανταχτερά κοστούμια του τσίρκου που τον έκαναν να αγαπήσει τα θεάματα. Περιγράφει πώς ξεκίνησε η πορεία του από την Καλών Τεχνών, αλλά και πώς η αδελφή του, Καλλιρρόη Μυριαγκού, υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτριά του για να κάνει το μεγάλο βήμα στο θέατρο.

Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια πιστής συνεργασίας με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, πλέον απολαμβάνει την τηλεόραση, τονίζοντας πως δεν πρέπει να βάζουμε όρια ανάμεσα στις τέχνες, ενώ παραδέχεται πως από αυτήν βιοπορίζεται οικονομικά πολύ καλύτερα σε σχέση με το θέατρο. Παράλληλα, μιλάει για τον απαιτητικό ρόλο του «Καποδίστρια» υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σμαραγδή, αποκαλύπτοντας πως όταν του προτάθηκε, φοβόταν πραγματικά μήπως «φάει ντομάτες» από το κοινό.

Δηλώνει κατηγορηματικά πως ποτέ δεν θα ρίσκαρε μία αληθινή φιλία για χάρη μιας γυναίκας, ενώ παίρνει θέση για τη σύγχρονη λογοκρισία, εξηγώντας γιατί πλέον δεν του αρέσουν τα κείμενα της κωμωδίας. Τέλος, μας προσκαλεί στον σκοτεινό κόσμο του ψυχολογικού θρίλερ «Ο Θάνατος και η Κόρη», που καθηλώνει το κοινό στο Θέατρο Αθηνών.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 10 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.