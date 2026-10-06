«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη ΝΔ. Πολιτεύεται με αυτή τη λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις στις οποίες εκπροσωπεί», είπε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Το θέμα δεν βγάζει κανένα νόημα» είπε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, τονίζοντας πως θα ήταν «οξύμωρο να κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα προκειμένου να συγκυβερνήσουμε με αυτούς τους οποίους σήμερα αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε».

Μιλώντας στο ERTnews Radio, η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα. Έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτεύεται με αυτή τη λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις στις οποίες εκπροσωπεί. Το βλέπετε αυτό από ένα σύνολο πρωτοβουλιών μας και από ένα σύνολο διαφοροποιήσεων μας. Κατά συνέπεια, θα ήταν οξύμωρο να κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα προκειμένου να συγκυβερνήσουμε με αυτούς τους οποίους σήμερα αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε. Το θέμα δεν βγάζει κανένα νόημα».

Παράλληλα επεσήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη, δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, ανεξαρτήτως των εκλογικών του επιδόσεων. Ιδρύθηκε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όσες φορές το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα με μεγάλες πλειοψηφίες, το κατάφερε γιατί με βάση το πρόγραμμά του και τα στελέχη του και την πρότασή του για το αύριο της χώρας, μπόρεσε να συνενώσει σε αυτή την πρόταση πλειοψηφικά ρεύματα, πολλές φορές από διαφορετικές αφετηρίες. Αυτή είναι λοιπόν η κοινωνική διεύρυνση, την οποία το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να ξαναπετύχει, αυτή την κοινωνική συνάντηση μιας ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας που μπορεί να μην ψήφισε ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές, μπορεί ούτε καν να μην ασπάζεται ολοσχερώς τη Σοσιαλδημοκρατική ή τη σοσιαλιστική ιδεολογία, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσφορούν από τη σημερινή κατάσταση της χώρας, από την αδιανόητη διεύρυνση των ανισοτήτων, από την αδιανόητη επέλαση της διαφθοράς και της επίθεσης στο κράτος δικαίου και ζητούν μία χώρα κανονική, δυτική, που για παράδειγμα, δεν θα εμποδίζεται να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των κ. Βορίδη και Αυγενάκη που είχαν μία ενεργό ανάμειξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».