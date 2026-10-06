«Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες εξαρτήσεις από εκείνους που τη στηρίζουν εδώ και επτά χρόνια», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επιστολές του Πρωθυπουργού, που με τόσο ζήλο επικαλούνται τα στελέχη της κυβέρνησης καταδεικνύοντας το γεγονός ότι «οι επιστολές του Πρωθυπουργού είναι για τα μάτια του κόσμου. Έχει, ως φαίνεται, ως σύστημα να στέλνει επιστολές, οι οποίες έως τώρα μένουν στο "διαβάστηκε". Διότι πιο πολύ είναι για εσωτερική κατανάλωση για να δείχνει ότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες ενώ στην ουσία αν κάποιος ελέγξει την ιστορία και το ιστορικό αυτών των πρωτοβουλιών, καμία δεν απαντήθηκε. Οι ίδιοι άνθρωποι δέκα μέρες πριν έλεγαν ότι απαγορεύεται να τον μειώσουμε και μετά όταν κατάλαβαν ότι τους αποκαλύψαμε, το πήραν πίσω και παραδέχτηκαν ότι τελικά μπορούμε να τον μειώσουμε αλλά ισχυρίστηκαν ότι είναι καλύτερο να πετύχουμε εξαίρεση».

Στον τομέα του ΦΠΑ και των υπερεσόδων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε στο OPEN ότι «όταν έχω υπερέσοδα από τον ΦΠΑ 1,2 δισ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο, μιλάω γενικά υπερέσοδα όχι από τα καύσιμα - αυτά είναι υπερέσοδα τα οποία δεν είναι στον προϋπολογισμό ενταγμένα. Το αν τώρα για να υπάρξει μια άλλη προτεραιοποίηση θέλει να ζητήσει όχι για το θέμα του μηχανισμού ΦΠΑ αλλά για το αν από τον προϋπολογισμό να ζητήσει εξαίρεση από την οροφή δαπανών, αυτό θα έπρεπε να είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να το έχει θέσει πολύ καιρό πριν για να είναι συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση. Αλλα δεν μπορεί να παραπέμπει τα απαραίτητα μέτρα στις ελληνικές καλένδες».

Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, συνδέοντάς τη με την κατάσταση στην οικονομία και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει να εξυπηρετεί τους πολίτες. Θέλει να εξυπηρετεί τα ολιγοπώλια. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες εξαρτήσεις από εκείνους που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Μία κυβέρνηση που 7 χρόνια μετά και ενώ το ΑΕΠ αυξάνεται, η χώρα είναι τελευταία στην παραγωγικότητα στην Ευρώπη και τελευταία στην αγοραστική δύναμη, σας μοιάζει μια κυβέρνηση που την νοιάζει να υπάρχει κοινωνική ειρήνη ή την νοιάζει η πλειοψηφία των πολιτών; Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν στριμώχνεται, αυτά που μέχρι χθες κατήγγειλε έρχεται και τα κάνει σε ένα μικρό βαθμό. Τρανό παράδειγμα, οι 120 δόσεις», σημείωσε.

120 δόσεις

Μάλιστα αναφορικά με τις 120 δόσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε την πρωτοβουλία ως «ελλιπή». Εξήγησε, λοιπόν, ότι: «Η κυβέρνηση λέει μισές αλήθειες. Αφού υποστηρίζει ότι είναι με την κοινωνία, για ποιο λόγο επιμένει στο 5,8% επιτόκιο και για ποιο λόγο δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις οι οποίες γεννήθηκαν επί των ημερών της;

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Αν δει κανείς τα στοιχεία του ΚΕΑΟ και της φορολογικής διοίκησης θα αντιληφθεί ότι το 70% των νέων οφειλών του τελευταίου χρόνου είναι τέλη και προσαυξήσεις προηγούμενων οφειλών. Η ίδια η κυβέρνηση τους υπερχρεώνει και δεν διαγράφει τόκους.

Τον Ιούλιο έφερε τις 72 δόσεις και μας έλεγε λαϊκιστές που λέγαμε να γίνουν 120. Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα έλεγε ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας. Ο κ. Πιερρακάκης, ο σοβαρός Υπουργός Οικονομικών, έλεγε στις 28 Αυγούστου ότι οι προτάσεις μας είναι ανεφάρμοστα μέτρα. Ενώ και ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται από μία λέξη, λαθροχειρία.

Μόνο που αυτό είναι ταυτόσημο με τον ίδιο. Ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μετρ της εξαπάτησης. Κάθε μέρα βγαίνει και διαστρεβλώνει ό,τι λένε οι άλλοι και διαστρεβλώνει και ό,τι έχει πει ο ίδιος. Και προσπαθεί συνεχώς να τετραγωνίσει τον κύκλο για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα »

«Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι εκείνη που κατηγορούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τα θηριώδη και ματωμένα πλεονάσματα;» διερωτήθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την ύπαρξη και αξιοποίηση των υπερπλεονασμάτων της χώρας.

«Η φράση “ματωμένα πλεονάσματα” δεν είναι ούτε δική μου ούτε του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκείνος την χρέωνε στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και σήμερα ακολουθεί την ίδια πολιτική. Ίσως μάλιστα το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν καν μνημονιακές υποχρεώσεις και ο Πρωθυπουργός επιλέγει θηριώδη πλεονάσματα και επιλέγει να αφαιρεί από την αγορά πόρους που θα μπορούσαν να γίνουν ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων και να παράγουν νέο πλούτο, να το κάνει χειρότερο. Στερεί από την αγορά πλούτο. Στερεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυνατότητες».

«Ο Μητσοτάκης συμφωνεί με τον Τσίπρα»

Ενώ, ερωτηθείς για το αν υπάρχει σύγκλιση θέσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, απάντησε:

«Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα. Τώρα αν ο κ. Τσίπρας του σήμερα δεν συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα τον προηγούμενο, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να θεωρείται ότι ετεροπροσδιορίζεται γιατί ο κ. Τσίπρας κάνει αυτοκριτική. Εκείνος εγκαινίασε αυτές τις πρακτικές το 2017-2018 και ο Πρωθυπουργός το έκανε expand και έγινε πρωταθλητής στα πλεονάσματα. Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι δεν έχει καμία πιθανότητα να είναι πρωθυπουργός. Αφού βλέπετε ότι το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα το οποίο έχει ένα άλλο αναπτυξιακό στόχο και ένα άλλο κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Εμείς ως ΠΑΣΟΚ προτείνουμε επαναφορά του ΕΚΑΣ, 13ης σύνταξης, 13ου μισθού και προστασία πρώτης κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς και η ΕΛΑΣ, έως τώρα λένε ότι αυτά δεν γίνονται. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επίσης δεν το ακούγαμε. Τώρα το λέει και ο κ. Τσίπρας. Τον φόρο στα διυλιστήρια επίσης δεν τον έλεγαν . Τους φόρους στα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων εμείς τους έχουμε πει από τον Μάρτιο του 2026. Είναι θετικό ότι τα άλλα κόμματα απόψεις, και η ΕΛΑΣ βλέπει ότι όσα λέμε είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να τα εφαρμόσει, ως ένα βαθμό. Κόμματα που δεν έχουν αντίστοιχα προγράμματα και δεν εκπροσωπούν το ίδιο κοινωνικό μπλοκ, προσπαθούν να πάρουν μέτρα αντίστοιχα για λόγους επικοινωνιακούς», εκτίμησε και πρόσθεσε:

«Στις εκλογές θα έχουμε μία σύγκρουση δύο κοινωνικών συμμαχιών. Ελίτ, ολιγοπώλια και Νέα Δημοκρατία και μικρομεσαίοι, κόσμος της εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, νέοι , δανειολήπτες και ΠΑΣΟΚ. Άρα θα έχουμε λοιπόν ή νίκη της Νέας Δημοκρατίας και συνέχιση της σημερινής εικόνας παρακμής και κοινωνικών ανισοτήτων ή θα έχουμε νίκη του ΠΑΣΟΚ, κοινωνική ανόρθωση, οικονομική ανάταξη, εθνική αναγέννηση».

Μετεκλογικές συνεργασίες

Στο πλαίσιο των μετεκλογικών συνεργασιών, ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στο γεγονός ότι: «Με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα έχουμε μεγάλες διαφωνίες στα θέματα των κόκκινων δανείων, για παράδειγμα. Για εμάς το ιδιωτικό χρέος είναι κομβικό ζήτημα. Για εμάς το θέμα του να φέρουμε τον 13ο μισθό είναι κομβικής σημασίας. Άρα στα ζητήματα κοινωνικού κράτους φαίνεται να έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές με τον κ. Τσίπρα - όπως και με τη Νέα Δημοκρατία.

Αντίθετα φαίνεται ότι σε κάποια πράγματα, όπως είναι οι συντάξεις, τα δάνεια και την δημοσιονομική λογική να η ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία.

Η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται διότι υπηρετεί έτσι και αλλιώς ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Υπηρετεί μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα διαιρεμένη. Μια Ελλάδα των λίγων. Εμείς θέλουμε μια άλλη Ελλάδα που να τους χωρά όλους.

Πολλά κόμματα σήμερα έχουν θολό μήνυμα και για τις θέσεις και για το ποιους υπηρετούν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ο κόσμος θέλει πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο, πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ Για να μπορούμε να υποχρεώσουμε και άλλες δυνάμεις να μεταβάλουν απόψεις.

Το πρώτο κόμμα είναι εκείνο που δίνει τον τόνο. Και λέμε ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε συνέχιση ανισοτήτων , πλειστηριασμούς, χαμηλούς μισθούς, κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, τελευταία η χώρα στην ψηφιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ή θα έχουμε ΠΑΣΟΚ, Ταμείο Εθνικού Πλούτου, Αναπτυξιακή Τράπεζα, στήριξη στους μικρομεσαίους και ρύθμιση των ιδιωτικού χρέους».

«Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει για να είναι ο προοδευτικός πρωταγωνιστής του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Ή θα έχει δεξιά κυβέρνηση η χώρα, γιατί υπάρχουν συνδυασμοί για να υπάρξει αυτό, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή θα έχει κυβέρνηση προοδευτική, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα»

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε με βεβαιότητα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές και τόνισε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Ήδη φαίνεται και αυτή είναι στην ουσία η τάση η οποία υπάρχει. Το βασικό είναι να μην αποτύχει η χώρα. Αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα έχει αποτύχει η χώρα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει Πρόεδρο μακράς πνοής, έχει ηγέτη που έχει αξιοπιστία και σχέδιο, και είναι εκείνος ο οποίος έχει καταφέρει να έχουμε σήμερα ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών αλλαγών», κατέληξε.

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