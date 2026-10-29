Oι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας εντείνονται όταν η συλλογή ηχητικών δεδομένων ενδέχεται να επεκτείνεται πέρα από τις λειτουργίες που γνωρίζει ή έχει επιλέξει ο χρήστης.

Αν διαθέτετε τηλεόραση Samsung χωρίς ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει ηχητικά δεδομένα από τον χώρο σας. Αυτό υποστηρίζει ερευνητής κυβερνοασφάλειας, ο οποίος δημοσιοποίησε τα ευρήματά του αυτή την εβδομάδα.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, ο ερευνητής με το ψευδώνυμο @log4j αναφέρει ότι, κατά την έρευνά του σε έξυπνες τηλεοράσεις Samsung, διαπίστωσε πως ακόμη και μοντέλα χωρίς ενσωματωμένο μικρόφωνο ενδέχεται να εντοπίζουν συνδεδεμένες συσκευές που διαθέτουν μικρόφωνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τηλεόραση μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιεί ηχητικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω μιας ηχομπάρας (soundbar) ή άλλων συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth.

«Αυτό είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και ευφυώς σχεδιασμένο», σχολίασε ο ερευνητής για την ανακάλυψή του.

Πρόσφατα, ο @log4j κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση διαχειριστή επιπέδου root στη δική του έξυπνη τηλεόραση Samsung του 2025. Έκτοτε, δημοσιεύει τα ευρήματά του σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X. Το ενδεχόμενο οι έξυπνες τηλεοράσεις να ακούν τον χρήστη δεν αποτελεί από μόνο του κάτι καινούργιο. Πολλά μοντέλα διαθέτουν λειτουργίες φωνητικού ελέγχου, οι οποίες απαιτούν την ανίχνευση φωνητικών εντολών, ώστε η συσκευή να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του χρήστη και να επικοινωνεί με άλλες έξυπνες συσκευές του σπιτιού. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας εντείνονται όταν η συλλογή ηχητικών δεδομένων ενδέχεται να επεκτείνεται πέρα από τις λειτουργίες που γνωρίζει ή έχει επιλέξει ο χρήστης.

{https://x.com/log4j/status/2113762242327892456?}

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Ο ερευνητής άρχισε να εξετάζει πιο προσεκτικά την τηλεόρασή του όταν παρατήρησε διαφημίσεις που του φαίνονταν ασυνήθιστα σχετικές με την καθημερινότητά του. Κατά την έρευνά του, εντόπισε καταγραφές που αφορούσαν ήχους όπως το γάβγισμα σκύλου και το κλάμα μωρού. Τα συμβάντα αυτά εμφανίζονταν με την ένδειξη EV201/SOUNDSENSOR_ON.

Όπως επισημαίνει το NotebookCheck.net, οι τηλεοράσεις Samsung Vision AI του 2025 διαφημίζονται με τη δυνατότητα να ανιχνεύουν ήχους, όπως το γάβγισμα σκύλων και το κλάμα μωρών, και να στέλνουν σχετικές ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής SmartThings της εταιρείας. Ωστόσο, η Samsung δεν αναφέρει στις διαφημίσεις της ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα αποστέλλονται επίσης στην ίδια την εταιρεία.

Ο ερευνητής @log4j διαπίστωσε επίσης ότι οι τηλεοράσεις Samsung παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών μέσα σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, η τηλεόραση καταγράφει ενέργειες του χρήστη στην εφαρμογή YouTube, ακόμη και πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που επιλέγει να παραλείψει.

Το Mashable επικοινώνησε με τη Samsung, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποκαλύψεις του @log4j, και αναφέρει ότι θα ενημερώσει το δημοσίευμα μόλις λάβει απάντηση από την εταιρεία.