Ολοκληρωμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας.

Με στόχο ακόμη περισσότερες επιλογές για όσους αναζητούν υψηλή ποιότητα τηλεοπτικής εικόνας, πλούσιο ήχο και ολοκληρωμένες δυνατότητες ψυχαγωγίας στο σπίτι, η Xiaomi παρουσιάζει τη σειρά τηλεοράσεων Xiaomi TV X Mini LED. Ενσωματώνοντας τεχνολογία QD-Mini LED, ανάλυση 4K και έξυπνες λειτουργίες, η σειρά έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει την καθημερινή εμπειρία θέασης, είτε πρόκειται για αγαπημένες ταινίες και σειρές ή για αθλητικές μεταδόσεις και gaming.

Xiaomi TV X Mini LED: Ποιότητα εικόνας 4K και σύγχρονη σχεδίαση

Η σειρά Xiaomi TV X Mini LED προσφέρει μια ακόμη επιλογή για την καθημερινή ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την τεχνολογία QD-Mini LED με ανάλυση 4K και έναν κομψό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Διαθέσιμη σε τέσσερα μεγέθη, 43, 55, 65 και 75 ιντσών, προσαρμόζεται σε διαφορετικούς χώρους και ανάγκες θέασης.

Η τεχνολογία QD-Mini LED επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του οπίσθιου φωτισμού και ενισχύει την αντίθεση, προσφέροντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ζωντανά χρώματα. Με κάλυψη 93% της χρωματικής γκάμας DCI-P3 και δυνατότητα απεικόνισης 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων, οι τηλεοράσεις αποδίδουν εικόνες με φυσικές αποχρώσεις και υψηλή ευκρίνεια.

Στις εκδόσεις 55, 65 και 75 ιντσών, η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 600 nits, ενώ το μοντέλο 43 ιντσών προσφέρει έως 550 nits. Παράλληλα, η υποστήριξη HDR10+ αναδεικνύει τις λεπτομέρειες στις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της εικόνας, προσφέροντας πιο ισορροπημένη και απολαυστική θέαση.

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Για τους φίλους του gaming, τα μοντέλα 55, 65 και 75 ιντσών υποστηρίζουν Game Boost έως 120Hz¹, προσφέροντας ομαλότερη κίνηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η σειρά διαθέτει επίσης Filmmaker Mode, για προβολή κινηματογραφικού περιεχομένου με ρυθμίσεις που διατηρούν την αρχική αισθητική της δημιουργίας.

Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός με ενιαίο πίσω κάλυμμα και μαύρο φινίρισμα επιτρέπει στις τηλεοράσεις να ενσωματώνονται αρμονικά σε διαφορετικούς χώρους, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με τη λειτουργικότητα.

Ολοκληρωμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας

Οι Xiaomi TV X Mini LED διαθέτουν δύο ηχεία ισχύος 10W, με υποστήριξη Dolby Audio™ και DTS:Χ, προσφέροντας καθαρό και δυναμικό ήχο για ταινίες, σειρές και μουσική.

Με Google TV™, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε εφαρμογές και περιεχόμενο μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, ενώ υπηρεσίες όπως Netflix, Prime Video και YouTube είναι προεγκατεστημένες. Η υποστήριξη Google Cast και Apple AirPlay διευκολύνει την προβολή περιεχομένου από συμβατές συσκευές, ενώ ο Google Assistant προσφέρει επιπλέον δυνατότητες φωνητικού ελέγχου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ανά αγορά.

Επιπλέον, η συνδεσιμότητα Wi-Fi διπλής ζώνης, Bluetooth 5.0 και οι διαθέσιμες θύρες HDMI και USB επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κέντρο οικιακής ψυχαγωγίας.

Διαθεσιμότητα και Early Bird προσφορές

Η σειρά κυκλοφορεί σε τέσσερα μεγέθη, με προτεινόμενες τιμές λιανικής 399€ για το μοντέλο 43 ιντσών, 549€ για το μοντέλο 55 ιντσών, 699€ για το μοντέλο 65 ιντσών και 949€ για το μοντέλο 75 ιντσών.

Με αφορμή το λανσάρισμα, από τις 15 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2026, οι καταναλωτές θα μπορούν να αποκτήσουν τις νέες τηλεοράσεις σε ειδικές Early Bird τιμές: 349€ για τις 43 ίντσες, 479€ για τις 55 ίντσες, 649€ για τις 65 ίντσες και 849€ για τις 75 ίντσες.

Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι Early Bird προσφορές ισχύουν για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η νέα σειρά Xiaomi TV X Mini LED διατίθεται στην ελληνική αγορά μέσω της Info Quest Technologies, επίσημου διανομέα της Xiaomi, και του επίσημου δικτύου συνεργατών της, καθώς και στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr.