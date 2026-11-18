Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα προϊόντα στο www.mistore-greece.gr, στα Xiaomi Stores και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Xiaomi στην Ελλάδα.

Η Xiaomi παρουσίασε μια νέα σειρά wearables που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό της με τρία νέα προϊόντα: το Xiaomi Watch S5 41mm, το Xiaomi Smart Band 11 και τα Xiaomi Clip. Συνδυάζοντας την πρακτικότητα με έναν ξεχωριστό σχεδιασμό, οι νέες συσκευές προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες καθημερινής συνδεσιμότητας, παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής κατάστασης, καθώς και ακρόασης μουσικής.

Το Xiaomi Watch S5 41mm συνδυάζει τον κομψό σχεδιασμό με έξυπνες λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενώ το Xiaomi Smart Band 11 προσφέρει περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης μέσα από διαφορετικά χρώματα, υλικά και λουράκια. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν το Xiaomi HyperOS 4¹, με ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και ευκολότερη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες. Παράλληλα, τα Xiaomi Clip, τα πρώτα clip-on open-ear ακουστικά της Xiaomi, προσφέρουν άνετη εφαρμογή και πλούσιο, αναλυτικό ήχο για πολύωρη χρήση.

Xiaomi Watch S5 41mm: Κομψός σχεδιασμός και έξυπνες λειτουργίες για κάθε στιγμή

Το Xiaomi Watch S5 41mm συνδυάζει την κομψότητα ενός παραδοσιακού ρολογιού με τις δυνατότητες ενός σύγχρονου smartwatch. Η compact κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι διαθέτει νέους αρθρωτούς συνδέσμους που ακολουθούν το περίγραμμα του καρπού, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή. Οι εκδόσεις Black και Light Blue συνδυάζουν στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι με λουράκι φθοριοελαστομερούς.

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Η AMOLED οθόνη 1,32 ιντσών ενσωματώνεται σε ένα λεπτό σώμα πάχους μόλις 9,9 χιλιοστών². Χάρη στην κατασκευή One Glass Solution, η συσκευή διαθέτει μπαταρία 590mAh, προσφέροντας αυτονομία έως 14 ημέρες³, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα των 3.000 nits⁴ εξασφαλίζει άνετη προβολή των πληροφοριών ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως.

Για πρώτη φορά στη σειρά Xiaomi Watch S, το Google Wallet⁵ επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές απευθείας από τον καρπό τους μέσω NFC⁶, με υποστηριζόμενες τραπεζικές κάρτες. Οι συναλλαγές προστατεύονται μέσω κρυπτογραφημένων tokens, καθώς και των μηχανισμών προστασίας της Google. Παράλληλα, το Xiaomi Pay διευκολύνει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω smartwatch, χάρη στις συνεργασίες της Xiaomi με τη Visa και τη Mastercard, υποστηρίζοντας κάρτες από περισσότερες από 300 συνεργαζόμενες τράπεζες στην Ευρώπη.²⁶

Το Xiaomi HyperOS 4¹ προσφέρει ανανεωμένο σχεδιασμό, επανασχεδιασμένο Control Center και αιωρούμενες ειδοποιήσεις. Η νέα λειτουργία Minus One Screen Smart Assistant συγκεντρώνει προγράμματα, πληροφορίες καιρού, δεδομένα άσκησης και συνοπτικά στοιχεία υγείας σε μία οθόνη. Επιπλέον, τέσσερα animated watch faces με κατοικίδια, αντιδρούν στην αφή, την πρόοδο της δραστηριότητας, την ώρα και τις καιρικές συνθήκες.

Με περισσότερες από 150 λειτουργίες άθλησης, το Xiaomi Watch S5 41mm υποστηρίζει διαφορετικές μορφές καθημερινής δραστηριότητας και προπόνησης. Η λειτουργία Workout Picks προτείνει τύπους και διάρκεια άσκησης με βάση τις καιρικές συνθήκες, τη φυσική κατάσταση και τις συνήθειες του χρήστη, ενώ το Health Summary αναλύει περισσότερους από 50 δείκτες υγείας, ύπνου και φυσικής κατάστασης, αναδεικνύοντας σημαντικές μεταβολές.

Παράλληλα, ο αλγόριθμος Sleep Algorithm 2.0 βελτιώνει κατά 11% την ακρίβεια αναγνώρισης της ώρας έναρξης του ύπνου και αφύπνισης και κατά 14% την ακρίβεια αναγνώρισης των σταδίων ύπνου⁷, ενώ η παρακολούθηση Sleep HRV προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για τη νυχτερινή αποκατάσταση⁸. Οι λειτουργίες παρακολούθησης της γυναικείας υγείας ενισχύονται μέσω συνεργασίας με την εφαρμογή Clue⁹, με δυνατότητα τρίμηνης δοκιμής του Clue Plus και πρόσβαση σε προηγμένες πληροφορίες και προβλέψεις για τον εμμηνορροϊκό κύκλο.

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