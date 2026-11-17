Ανέβηκαν εδω και δύο εβδομάδες τα τέλη κυκλοφορίας 2027 στο myCar και πλέον μέχρι τέλος του χρόνου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να τα έχουν εξοφλήσει.

Ανέβηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ είναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

Η εξόφληση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι κλιμακωτές προσαυξήσεις για όσους δεν εκπληρώσουν εγκαίρως την υποχρέωσή τους.

Στο myCAR το ποσό που αναλογεί σε κάθε όχημα το 2027

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, επιλέγουν την υπηρεσία που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το σχετικό έντυπο για το 2027. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να το εκτυπώσουν.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη χρήση κωδικών Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του έτους που αφορά η πληρωμή.

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Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής

Η 31η Δεκεμβρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2027.

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον μήνα εξόφλησης. Με βάση το ισχύον καθεστώς, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση της προθεσμίας.

Πώς μπορούν να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την πληρωμή μέσω e-banking και mobile banking, με την εισαγωγή του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, καθώς και μέσω QR Code, εφόσον υποστηρίζεται από την εφαρμογή της τράπεζας.

Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους σε ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής του εντύπου, ή σε τραπεζικά καταστήματα και στα ΕΛΤΑ, προσκομίζοντας το ειδοποιητήριο.

Συνιστάται, επίσης, η διατήρηση του αποδεικτικού πληρωμής μέχρι να ενημερωθεί η ηλεκτρονική εικόνα της οφειλής στην ΑΑΔΕ.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Τα ποσά

Α. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα:

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Β. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

01-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Γ. Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Δ. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2006

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ε. Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ.