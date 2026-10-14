Νέο επεισόδιο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο ΑΝΤ1.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, στο 2 ο επεισόδιο του «The Roadshow» ξαναβγαίνει στον δρόμο και μας ταξιδεύει στη Δράμα.

«The Roadshow»: Όσα θα δούμε στο 2ο επεισόδιο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 21:00 - Προορισμός: Δράμα

Επόμενος προορισμός του «The Roadshow» είναι η βροχερή Δράμα. Ο Γρηγόρης μάς ενημερώνει από πού πήρε το όνομά της και ποια σχέση έχει το νερό με την ονομασία της!

Ο πρώτος άνθρωπος που συναντούν δεν έχει πολλά κέφια… Έχει το μυαλό του στα αρνιά και τα κατσίκια και ο Γρηγόρης επιστρατεύει ένα ανέκδοτο για να τον κάνει να ξεχαστεί. Θα τα καταφέρει;

Ο δεύτερος είναι ο κύριος Σωτήρης, που κάνει γυμναστική στη βροχή γιατί παλιά ήταν τραπεζικός…

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Τρίτη στάση είναι τα «κουδούνια», μία οικογενειακή επιχείρηση κτηνοτροφικού ατελιέ. Συνέχεια έχει το τοπικό κανάλι Star Δράμας, όπου τους περιμένει μία έκπληξη μόλις φτάσουν.

Η επόμενή τους συνάντηση είναι με τον Δημήτρη, ο οποίος μοιράζεται μία απίθανη ιστορία με πρωταγωνιστές τη γυναίκα του, τον Γρηγόρη και μία προσευχή.

Φυσικά, ο Γρηγόρης προσπαθεί να την κάνει πραγματικότητα… όσο μπορεί! Επόμενη στάση είναι το μουσείο τρένων.

{https://www.youtube.com/watch?v=P_7OpzOILi0}

Ένα υπέροχο μουσείο, το οποίο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, και ένα βαγόνι από το θρυλικό Οριεντ Εξπρές. Στο χωριό Κορύλαβο συναντούν την Χρύσα, μια υλοτόμο (!), την οποία ο Γρηγόρης μεταμορφώνει.

Ακολουθεί η επίσκεψή τους στο Νευροκόπι, όπου ασχολούνται φυσικά με πατάτες, ενώ στο Οχυρό συναντούν μία ιδιαίτερη προσωπικότητα γνωστή και από τα Social Media.

Μεταξύ άλλων, μαθαίνουμε πότε πρέπει να κάνουμε «μεταβίβαση» μία αγελάδα. Τέλος, ο Γρηγόρης και ο Διονύσης επισκέπτονται ένα παλαιοπωλείο με έναν γλυκύτατο 96χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και πρώην κουρέας. Εκεί μέσα βρίσκουν τα πάντα…

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.