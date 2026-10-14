Η Αγγελική Νικολούλη κάνει πρεμιέρα για 32η χρονιά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23:20.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται στο MEGA.

Πρεμιέρα με απίστευτο θρίλερ σε χώρο ασφαλείας...

Ήταν αγνοούμενος για οκτώ ημέρες. Βρέθηκε τυχαία μέσα σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή.

Τι συνέβη και γιατί δεν κατέγραψαν το παραμικρό οι 50 κάμερες ασφαλείας;

Το σοβαρό περιστατικό που προηγήθηκε στον ευαίσθητο χώρο όπου εργαζόταν και το περίεργο τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα.

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Τι γνώριζε και ποιοι τον παγίδεψαν;

Ποιοι και γιατί αρνούνται να παραδώσουν στοιχεία στις Αρχές;

Το «Τούνελ» σπάει το άβατο και φωτίζει το σκοτάδι αυτής της παράξενης ιστορίας που αναμένεται να συζητηθεί.

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