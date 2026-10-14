Το κανάλι έχει ήδη ανοίξει τις δηλώσεις συμμετοχής. Δείτε το τρέιλερ.

«Το μεγάλο παζάρι», το παιχνίδι που μοιράζει κέρδη επιστρέφει στην μικρή οθόνη με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ, με τον τηλεοπτικό σταθμό να έχει ήδη ανοίξει τις δηλώσεις συμμετοχής.

Το πρώτο τρέιλερ ήρθε στη δημοσιότητα πριν από μερικές ώρες μέσα από σχετική ανάρτηση του σταθμού στα social media.

«Το Μεγάλο Παζάρι! Το παιχνίδι που μοιράζει τα πιο τρελά κέρδη και τις πιο δυνατές ανατροπές, έρχεται στο OPEN με τον ασυναγώνιστο Νίκο Κοκλώνη (@nkoklonis)!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

{https://www.instagram.com/p/DecZoSzjW9d/?hl=el}

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Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιχνίδι θα προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που «Το Μεγάλο Παζάρι!» θα προβληθεί στην τηλεόραση.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι, που η ιστορία του ξεκινά το 1990, όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε τα ηνία της παρουσίασης στο Mega.

Το 2023, επανήλθε με παρουσιαστή τον Ηλία Βρεττό, στον Alpha.

Φέτος, «Το Μεγάλο Παζάρι!» επανέρχεται δυναμικά στο ΟΡΕΝ με τον Νίκο Κοκλώνη και στόχο να μοιράσει γέλιο, κέρδη και μεγάλα δώρα.