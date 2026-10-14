«Νιώθω πολύ άνετα παρότι δεν είχα ξανακάνει τηλεόραση», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ο αγαπημένος Νίκος της Μαρίνας από τη σειρά «Μια Γυναίκα» μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για την πρώτη του τηλεοπτική δουλειά.

«Είναι πρώτη φορά που κάνω τηλεόραση, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι με τη Δανάη Παππά, έχουμε κάνει ωραίο ντουετάκι, γελάμε πάρα πολύ, περνάμε πολύ ωραία. Νιώθω πολύ άνετα ενώ το φοβόμουν, γιατί δεν είχα ξανακάνει τηλεόραση και δεν ήξερα πώς θα είναι. Αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία» θα πει ο Βασίλης.

Οι εξελίξεις της σειράς «Μια Γυναίκα»

«Είναι μια ιστορία γυναικοκεντρική, για το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η ζωή μιας γυναίκας όντας εργαζόμενη μητέρα και όταν έχει χάσει το σύντροφό της και μένει μόνη με δύο παιδιά σε πολύ δύσκολη ηλικία. Με ιστορίες από τα παλιά βλέπουμε και συμπληρώνουμε το παζλ, το τι έζησε, πόσο δυνατός ήταν αυτός ο έρωτας και τι έχασε» λέει για την ιστορία της σειράς.

Όσο για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση… «τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα, η μοίρα δοκιμάζει πάρα πολύ την αντοχή της Μαρίνας. Και νομίζω ότι αυτό που δικαιώνει τον τίτλο της σειράς είναι ότι βλέπουμε το πώς καταφέρνει να αντέξει».

{https://www.youtube.com/watch?v=VDjPdhlF9-U}

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Πώς του φαίνεται η εμπειρία της τηλεόρασης; «Έχω κάνει κινηματογράφο, έχω κάνει γυρίσματα αλλά ήταν άλλου τύπου. Η τηλεόραση έχει μια άλλη πρακτικότητα και μια ταχύτητα η οποία μπορεί να τρομάξει έναν ηθοποιό του θεάτρου ή του κινηματογράφου, γιατί είναι κάπως πιο καλομαθημένος στο να υπάρχει μια αβάντα χρόνου».